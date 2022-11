Qatar 2022: ¿cómo ver todos los partidos y cuidar la visión?

Llegó noviembre y llegó el mundial. Todo el mundo está en vilo de esta competencia que une a todos los países con un solo objetivo: ganar la copa del mundo. Lo cierto es que en esta época la venta de plasma y TV LED se acelera, como así también las horas que pasamos frente al televisor viendo los partidos, tanto de la Selección como de otros equipos.

Ezequiel Fernández Sasso, miembro de la Cámara de Medicina Oftalmológica, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y dio algunos consejos para proteger la vista:

Tratar de usar la corrección de los anteojos correcta

Tener la Tv a 2 metros para tener una buena visión y si es tablet o algún dispositivo cercano más a o menos a 80 centímetros

Parpadear frecuentemente para que el ojo no se irrite

Asimismo, detalló que además de estos ítems hay que considerar que "si uno empieza a tener dolor de cabeza o empieza tener cefalea o visión borrosa, debe consultar al oftalmólogo, porque puede existir un problema que uno no se haya dado cuenta asociado y eso puede traer un problema más serio".

Por su partel, para las lágrimas "siempre conviene consultar al oftalmólogo, porque hay algúnas que tienen vasoconstricciones, pero estas producen que el ojo esté más blanco y a la larga genera problemas más severos como el aumento de presión".

Cabe destacar que el especialista sugirió siempre "realizar controles", ya que uno de los principales problemas de las patologías oculares es que "no dan ningún síntoma hasta que es tarde. Entonces en una retinopatía diabética, glaucoma, maculopatía, una catarata avanzada, si el paciente no consulta es tarde y es difícil de tratar, por eso insistimos en los controles y no en autorecetarse gotas o anteojos".

Finalmente, explicó que a pesar de que no pareciera, los hábitos sanos y la alimentación ayudan a la visión. El cigarrillo es algo negativo por ejemplo, ya que "la nicotina que uno aspira hace vasoconstricción, cierra los vasos de la retina y al cerrarlo eso empeora la oxigenación de la retina y puede tener un problema severo", indicó.