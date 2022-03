Probarán una pastilla anticonceptiva para hombres que tendría 99% de eficacia

Científicos e investigadores de la Universidad de Minnesota, de Estados Unidos, están cerca de dar un paso clave para el desarrollo de un nuevo método anticonceptivo. Se trata de un medicamento no hormonal destinado a hombres que, en las pruebas preliminares, ha demostrado un 99 por ciento de efectividad en la prevención de embarazo.

Dichas evaluaciones fueron hechas en ratones de laboratorio y se espera que a fin de año comiencen las pruebas en humanos, según informó el diario The Sun. El objetivo es crear una alternativa segura y efectiva de anticoncepción para varones, evitando así que siempre sea la mujer quien toma las pastillas, con los trastornos que ello puede implicar.

Las pruebas en ratones mostraron 99% de eficacia en prevención de embarazos y ningún efecto secundatio. No obstante, los animales no pueden reportar dolores de cabeza o cambios de ánimo

En declaraciones a ese medio el doctor Abdullah Al Noman, autor principal de la investigación, explicó que se intenta desarrollar un anticonceptivo no hormonal para evitar efectos secundarios asociados a otros componentes en fase de prueba. Es que, hasta el momento, los fármacos destinados a evitar la concepción desde la hormona sexual masculina testosterona no han prosperado; la mayoría ha provocado, por ejemplo, problemas de obesidad y depresión.

A diferencia de otros comprimidos, el ideado por Al Noman se dirige a un gen que produce una forma de vitamina A llamada ácido retinoico, la cual impulsa el desarrollo de los espermatozoides. Hasta el momento, los ensayos de laboratorio han demostrado que los ratones sin este gen son estériles. La pastilla llevaría, entonces, una sustancia química destinada a bloquear el gen, reduciendo significativamente el recuento de espermatozoides y logrando así la prevención del embarazo.

Hasta el momento no se han encontrado efectos secundarios explícitos. No obstante, los roedores no pueden manifestar trastornos como, por ejemplo, dolor de cabeza o cambios de humor. De superar las pruebas en personas, el medicamento podría llegar al mercado en cuatro o cinco años, según estimaron desde la universidad estadounidense.