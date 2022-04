Preocupa un brote de hepatitis aguda de origen desconocido

Crece la preocupación por el reporte de al menos 169 casos de hepatitis infantil aguda de origen desconocido. Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los niños afectados falleció, mientras que seis requirieron un trasplante.

La gran mayoría de casos se notificaron en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (114), seguido por España (13), Israel (12), Estados Unidos (9), Dinamarca (6), Irlanda ( 5), Países Bajos (4), Italia (4), Noruega (2), Francia (2), Rumania (1) y Bélgica (1).

Frente a este brote, desde la OMS indicaron que "todavía no está claro si ha habido un aumento en los casos de hepatitis o un aumento en la conciencia de los casos de hepatitis, que ocurren al ritmo esperado, pero no se detectan. Si bien el adenovirus es una hipótesis posible, se están realizando investigaciones para determinar el agente causal".

Cómo se manifiesta la hepatitis aguda

Los casos en cuestión tienen entre 1 mes y 16 años. Diecisiete niños (aproximadamente el 10%) requirieron trasplante hepático y uno falleció.

En el informe, el organismo sanitario indicó que esta inflamación del hígado, con enzimas hepáticas marcadamente elevadas, manifestó en los afectados síntomas gastrointestinales que incluyeron dolor abdominal, diarrea y vómitos.

"La mayoría de los casos no tenían fiebre. Los virus comunes que causan la hepatitis viral aguda (virus de la hepatitis A, B, C, D y E), no se han detectado en ninguno de estos casos", explicaron.

Por otro lado, advirtieron que los viajes internacionales o los enlaces a otros países "no se han identificado como factores".

Las medidas de prevención comunes incluyen el lavado regular de manos y la higiene respiratoria.

Aumento de infecciones por adenovirus

"Se ha detectado adenovirus en al menos 74 casos, y del número de casos con información de pruebas moleculares, 18 han sido identificados como tipo F 41. Se identificó SARS-CoV-2 en 20 casos de los que se probaron. Además, se detectaron 19 con coinfección por SARS-CoV-2 y adenovirus", detallaron desde la OMS.

En tanto, señalaron que en Reino Unido se "ha observado recientemente un aumento significativo de las infecciones por adenovirus en la comunidad (particularmente detectadas en muestras fecales de niños) tras los bajos niveles de circulación anteriores a la pandemia de COVID-19. Los Países Bajos también informaron un aumento simultáneo de la circulación de adenovirus en la comunidad".

Sin embargo, debido a la mejora de las pruebas de laboratorio para adenovirus, "esto podría representar la identificación de un resultado raro existente, que ocurre en niveles no detectados anteriormente y que ahora se reconoce debido al aumento de las pruebas", completaron.