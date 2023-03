Algunas mujeres y hombres que mantienen hábitos de "buena conducta" con todo lo que respecta a la alimentación, se ven perjudicados o pierden la voluntad de seguir cuidándose cuando se ponen en pareja. A muchas personas les pasó que desde que están "saliendo" con alguien o "se pusieron de novios", salen a comer, planifican cocinar juntos y hasta regalan chocolates y postres para compartir un momento juntos. Esto implica que, en muchos casos, el peso aumente debido a que descuidamos la alimentación o estamos todo el tiempo comiendo.

Pero ¿por qué subimos de peso cuando nos ponemos en pareja? Esta una de las preguntas que más se hacen en grupos de amigas y amigos. Algunos especialistas indican que es porque la mayoría entra en una etapa de "relajación" en donde como su objetivo no es "conquistar" ya el verse bien pasa a un segundo plano.

Mónica Katz, médica especialista en Nutrición, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó: "Cuando un rompe con una relación, quiere volver al mercado de las parejas, entonces se pone lo mejor que puede. A pesar de que está mal, todos creamos el ideal estético con eje en la delgadez, hoy no importa si sos lindo o linda, hoy importa si sos flaco o flaca y esto es un absurdo. Entonces, cuando ya ingresaste, conseguiste una pareja, tenés con quien compartir una cena, una salida, te relajas porque desde distintos puntos de vista, hasta biológicos, suceden cosas".

En este sentido, se explayó: "Para demostrar esto, se comprobó que hay hormonas que se despiertan en el momento de la mayor pasión, que son anfetaminas. Cuando te apasionas con alguien, pero en el primer tiempo, donde en tu cabeza vos estás trabajando y la cabeza recuerda la escena de ayer a la tarde, de la noche, la cara, el gesto, en ese momento todo es rosa y eso está logrado por determinada química cerebral".

Las hormonas que generan esta química permanecen pocos meses y es diferente a la "pasión". Según detalló, la pasión puede durar "hasta dos años" y es cuando una persona "está flotando y sonriendo todo el año". Después de eso, se empieza a bajar y tanto "lo bueno como lo malo se va cayendo" y uno tendría que actuar con madurez.

“El estado mejor de una persona es estar en pareja y que esté feliz y cómodo, me encanta, pero fuera de eso no es destino que tengas que estar más gordo porque estás feliz y cómodo, de ninguna manera", indicó.

Es por eso que aconsejó ser consciente a la hora de comer. Todos podemos hacernos el hábito de pensar antes de llevarnos el bocado a la boca, ya que muchas veces, la angustia, la ansiedad, o la depresión hacen que una persona "coma de más", no por hambre, sino por ese sentimiento que nos hace "desestabilizarnos".

Según informó la especialista, "7 de cada 10 argentinos están con sobrepeso" y es una situación a la que llamó "dramática". Hemos agrandado los estómagos, nos acostumbramos a mucho. Entonces, si preparamos de más, pedí a tu pareja no tener la fuente en la mesa, que te ayude a dejarla en la cocina. Uno puede tener más comida, pero si en la mesa solo está el plato, y quiero más, pero te tenés que levantar, decís que ya está, no es la última cena. No es destino engordar porque estás cómodo y feliz”, concluyó.