¿Por qué está ganando terreno la viruela del mono? Síntomas y transmisión

Cada vez son más los países que reportan casos de viruela del mono, una enfermedad infecciosa causada por un virus procedente de África Central y Occidental. La mayoría se han detectado en Europa y Estados Unidos.

El Ministerio de Salud de Madrid, por ejemplo, activó la alerta sanitaria tras detectar una veintena de afectados con esta afección viral, aunque la evolución de los pacientes no haya requerido ingreso hospitalario.

De momento, estos brotes se encuentran bajo estudio. Aseguran que la trasmisión entre humanos es escasa y requiere de un contacto estrecho. Esto puede darse a través de saliva o excreciones respiratorias, por medio de las heces e, incluso, a través de relaciones sexuales, sin que se trate expresamente de una enfermedad de transmisión sexual.

De hecho, la alerta de la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido informó que los casos recientes fueron predominantemente entre hombres que se identificaron a sí mismos como homosexuales, bisexuales u hombres que tienen sexo con hombres, y aconsejó a esos grupos que estén al tanto.

Los científicos ahora están realizando una secuenciación genómica para ver si los virus están vinculados, dijo esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La viruela se erradicó con la vacunación en 1980.

Síntomas y duración

La viruela del mono puede provocar fiebre, dolores de cabeza, musculares y de espalda, escalofríos y agotamiento, además de inflamación de los ganglios y una erupción que comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies.

Suele ser leve, aunque hay dos cepas principales: la cepa Congo, que es más grave, con hasta un 10% de mortalidad, y la cepa de África occidental, que tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente el 1% de los casos. Los casos del Reino Unido se han informado como la cepa de África occidental.

La enfermedad puede durar entre dos y cuatro semanas, hasta una completa recuperación.

La pandemia, ¿tiene influencia?

Un posible escenario detrás del aumento de casos es el aumento de los viajes, a medida que se levantan las restricciones de COVID-19 a nivel mundial.

La viruela se erradicó con la vacunación en 1980 y, desde entonces, se ha eliminado gradualmente. También protege contra la viruela del mono, por lo que la finalización de las campañas de vacunación ha llevado a un aumento de estos casos en áreas donde la enfermedad es endémica, indicó Anne Rimoin, profesora de epidemiología en UCLA en California.

Frente a este escenario, la especialista sostuvo que "podría sugerir un nuevo medio de propagación o un cambio en el virus".

No obstante, los expertos instan a la gente a no entrar en pánico, ya que esto no tendría la presencia que tuvo el COVID, "pero es un brote grave de una enfermedad grave".