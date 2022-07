Pese a la crisis, priorizan un ambiente laboral agradable a lo económico

El salario emocional cobra cada vez más importancia, y en esa línea trabajan muchas empresas que escuchan y priorizan a sus colaboradores en distintos aspectos. Un estudio realizado por una consultora privada indica que los empleados anteponen actualmente los beneficios emocionales y de bienestar por encima de bienestar económico

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Carlos Fernández, gerente nacional de Randstad, indicó que "quienes buscan trabajo priorizan el ambiente laboral", y agregó: “La verdad es que a nosotros nos sorprende, ya que este estudio se hace todos los años, y ahora arrojó una paridad entre el salario y los beneficios y un clima laboral agradable".

Y amplió: "Nos sorprendía que estuvieran al mismo nivel, más en países como el nuestro el salario siempre fue el número uno. Se entiende el postpandemia que afectó mucho en este sentido", por lo tanto, "existe una añoranza por compartir espacios como antes, el 100% de presencialidad seguramente no vuelve más, pero hay sentido de añoranza frente a compartir con los compañeros de trabajo".

Fernández reconoció que “este estudio se hace por una marca empleadora", y tiene como objetivo "tener algunos elementos para retener talento. Eso está en falta en todos lados, en todas las industrias".

Por lo tanto, "una forma de retener talento es prestar atención a esto. Nunca saquemos de la ecuación, salario y beneficios, no quiere decir que a la gente no le importe", pero, " tenemos que tener en cuenta otros factores que hacen que la gente quiera trabajar en determinadas empresas", ya que eso "genera un compromiso de sentido de pertenencia que hará que tenga mayor productividad".

Para el gerente de Randstad, estas acciones no “pasan en todas las empresas, pero es bueno copiar algunas cosas que no solo van a ser factores económicos, no es solo el sueldo, son beneficios extra monetarios o gestión de ambiente agradable", ya que "a veces pasa que padres con hijos en edad escolar deben ir a un acto, no sé si económicamente a la empresa le afecta tanto que se retire 2 horas para eso. Ese sencillo acto de decirle tomate ese tiempo hacen a un ambiente agradable, eso también se ve en una productividad".

Según su experiencia, Fernández expresó que "el trabajo por objetivos llegó para quedarse. Nos damos cuenta de que no sirve de nada tener a una persona calentando una silla, si no es productivo. Tener la posibilidad de cumplir un objetivo cuando se puede hay que ir por eso".

Además, "La pandemia nos enseñó que no sabemos nada, porque nadie vivió una pandemia, ni se tenía experiencia, entonces muchas ideas vinieron de otros lugares, de gente junior", ya que "buenas ideas hay en todos lados. Sirvió para escuchar, para saber qué necesita la gente", reconoció.

Para cerrar Fernández dijo: “Por más de que sea el dueño de la pyme y tenga experiencia en mi negocio, escuchar ideas, investigar, ver qué hacen los demás, eso es fundamental. Tenemos un abordaje de gente al mercado laboral con otras ideas y otras necesidades que tenemos que entender y que el generar ambiente está en la responsabilidad de un jefe que tiene que acomodar las piezas para que eso funcione”.