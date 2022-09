Paseo con el perro: por qué para ellos es tan importante salir a olfatear el mundo

Muchas personas tienen la costumbre de salir a pasear a su perrito, otras tantas deciden contratar a una persona para que haga esta tarea, pero otras dejan que sus animales vivan encerrados. ¿Cuál es la verdadera importancia de que un animal salga a olfatear el mundo?

Juan Enrique Romero, médico veterinario, especialista en Otorrinolaringología, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y respondió: “Lo que hay que entender es que aunque parezca mentira, los perros leen el diario. Así como nosotros consultamos el celular para saber de noticias, el perro tiene un entorno que supera su propio territorio”.

Entonces marcó la importancia de esta actividad: “Es como si nosotros estuviéramos encerrados en un monoambiente permanentemente y pretendiéramos felicidad. La felicidad se logra por una interacción cada vez más florida. Esa posibilidad de ir al entorno no pasa solo por hacer pis, sino que tiene que ver con las posibilidades de saber qué hace el vecino”.

Asimismo, destacó que en la vida de un perro “hay distintos terrenos, está el de cacería que es diferente al entorno de una casa”. Y es por eso que “el animal no puede hacer lo mismo en el territorio de guarida, que es el lugar donde duerme, come y tiene a su manada que en el de cacería”. “Si lo llevás a lugares distintos es como sacar a un hijo a un lugar nuevo, es el desafío de la experiencia novedosa”, indicó y aconsejó que de vez en cuando se visiten lugares nuevos. “No es mala la idea de variar”.

El especialista también manifestó que con respecto a ellos, tenemos ciertas obligaciones que cumplir: “Cuando uno decide que la vida se va a compartir con otro ser vivo, aparecen las obligaciones. Yo tengo cinco hijos humanos y te aseguro que han llevado mucho tiempo en la vida en el matrimonio y lo siguen llevando. De la misma manera, cuando tenés animales de compañía”.

Y de esta manera sostuvo: “Estoy comparando seres vivos con seres vivos”, dejando atrás la historia de que estamos en la cúspide de la creación”

Finalmente, destacó necesario aclarar: “Hay que entender que no tenemos mascotas, destierro esa palabra. Mis perros me dan amor, contención y me reconcilian con los mejores sentimientos. Yo no estoy tan convencido de entender que el ser humano biológicamente está por encima. No venimos de los monos, somos monos, pero nuestros amigos de compañía, de los que somos tutores y no dueños, tienen necesidades diferentes”.