Preocupa el incremento de la obesidad en adolescentes, ¿cómo actuar en casa ?

El Grupo de Trabajo de Obesidad de la Sociedad Argentina de Nutrición, que reúne profesionales médicos y nutricionistas para mantener, promover, y difundir el conocimiento científico de temas relacionados, ha observado que cada vez más menores de edad desarrollan trastornos de salud relacionados a la obesidad.

En diálogo con El Interactivo, Marianela Ackermann, coordinadora de ese organismo, dio detalles sobre esta problemática y evaluó el impacto de las políticas públicas dedicadas a mitigar sus efectos. Aportó, además, una serie de recomendaciones a padres y responsables de la crianza de menores de edad.

“Hoy vemos niños con obesidad que desarrollan diabetes tipo 2, algo que antes era de adultos. Eso entre otros problemas, también en articulaciones o hipertensión arterial. Cuanto más severa es la obesidad, el peligro es mayor" describió la especialista.

“La obesidad cuando comienza en la infancia tiene muchas chances de sostenerse en la adultez. Cuando no mejoramos el peso del niño lo estamos condenando a que sea una persona con obesidad adulta y con mayores riesgos de la salud, las más de 200 enfermedades que están relacionadas de manera directa con la obesidad" explicó Ackermann a propósito de los efectos de la obesidad en las infancias.

Consultada sobre la eficacia de políticas apuntadas a la prevención, específicamente la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, la médica nutricionista y diabetóloga puntualizó que "es bueno para elegir y tomar mejores decisiones, pero es un paso insuficiente".

"El primer problema que tenemos es que las personas no elegimos solamente en función de la información que tenemos sino en función al gusto, al costo, a la conveniencia, si algo es rápido para elaborar o tengo que hacer muchos pasos. También elegimos en función a los conocimientos que tenemos en nutrición", desarrolló.

No obstante, destacó la importancia de este tipo de iniciativas cuando se acompañan de incentivos al consumo de alimentos saludables. "Está demostrado en el mundo que cuanto más incentivamos con medidas de salud y políticas públicas incentivar el consumo de lo que sí es más conveniente para la salud: frutas de estación, verduras de estación, cortes magros de carne, huevos, cosas saludables es el empujón que sí nos va a ayudar".

Recomendaciones para los padres

Los problemas nutricionales y alimenticios en menores de edad pueden prevenirse o tratarse adecuadamente si los padres adoptan una posición de acompañamiento. En el mismo sentido, la decisión de acudir a profesionales en lugar de intentar soluciones improvisadas es de enorme importancia, según advirtió Marianela Ackermann.

"Primero que nada no estigmatizar, no señalar con el dedo, no decir que esto no o esto es mucho. Los niños con obesidad no tienen la culpa de tenerla, es una enfermedad donde están incluidos un montón de factores, los genéticos por ejemplo" señaló. "Tenemos que tener cuidado porque un niño a quien estigmatizamos está sufriendo, no solo la obesidad sino la culpa, la vergüenza y el hecho de sentirse discriminado".

La especialista indicó, además, que la consulta a médicos es el camino correcto para ayudar a los chicos. “Tenemos un problema de salud que tiene que trabajar el médico, nutricionista y psicólogo. Porque eso representa cambiar el vínculo con el alimento, cuando uno terceriza acompaña el tratamiento pero no dice qué es lo que hay que hacer".

Asimismo, destacó la relevancia de la alimentación saludable y los hábitos en cada hogar. "También tener en cuenta que la elección más fácil sea la saludable. ¿Qué pongo en la alacena, en la heladera, en el carrito? ¿Soy ejemplo para el chico, lo que le digo es lo que hago? El chico me ve que salgo a caminar, le pido que me acompañe a andar en bicicleta, contagiarlo con el ejemplo y generar en casa un ambiente más saludable donde esas decisiones sean más saludables y convenientes".