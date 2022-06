Niños tímidos: 3 errrores que no debemos cometer

Durante la niñez y adolescencia los chicos suelen presentar algunos inconvenientes a la hora de relacionarse dependiendo su personalidad. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudarlos?

Laura Lezaeta, psicóloga y cofundadora de Juegología, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó los adultos deberían aprender a relacionarse con niños tímidos.

“A los adultos nos cuesta mucho cuando vemos que un niño o niña es tímido, queremos que socialicen y participen en actividades hasta extracurriculares. Pero es importante entender que la vergüenza es una emoción natural que está presente en los primeros años de vida. Es común y natural cuando los chicos comienzan a experimentar y ver determinadas situaciones sociales aparezca esta sensación de timidez, esta vergüenza. Es importante como adultos saber las señales a las que tenemos que prestar atención para ayudarlos".

En este sentido, destacó que “en el afán de querer que socialicen cometemos algunos errores. Pero podemos dañar la autoestima de los chicos".

—¿Cuáles son las herramientas a las que podemos recurrir?

—En primer lugar es importante no apelar a las comparaciones, es importante focalizarnos en escucharlos a ellos. Los niños tímidos tienen una autopercepción negativa de ellos mismos. Una autoestima bastante baja, piensan que lo que tienen para decir no es valioso. Tienen vergüenza a iniciar una comunicación. Hay que ayudarlos desarrollando habilidades sociales, porque nosotros somos sus primeros modelos sociales, les vamos a enseñar cómo relacionarse con los demás.

“Es importante que como adultos tengamos una vida social variada, ellos también nos observan que asistimos a eventos sociales, que en las reuniones participan compañeros de nuestra escuela, vecinos y todas esas experiencias ayudan a los chicos a que lo vivan como algo natural. Asimismo, es importante, "no apelar a comparaciones, ayudarlos en el desarrollo de habilidades sociales, partir de sus intereses, empezar de forma gradual a que socialicen, pero no introducirlos de manera obligada "a un evento donde haya muchos chicos porque esto los puede inhibir, es mejor que invite a un compañero a casa para sentirse cómodos", explicó.

— ¿Al comunicarles o enseñarles, es importante la charla?

También es importante no criticar o juzgar sus comportamientos, porque muchas veces sin darnos cuenta usamos ciertas expresiones como te tenés que defender, por qué no te diste cuenta de lo que te hicieron. No olvidemos que estas habilidades se están desarrollando. No ver esto como algo negativo, la timidez es natural en los primeros años de vida de los chicos. Y depende de nosotros enseñarles que tienen que pedir ayuda o decirle algo al otro.

—¿Sirve indicar a los maestros que es tímido? ¿Las actividades extracurriculares los ayudan?

—Sí es importante estar en comunicación con los docentes de la escuela, esto también ayuda, no para que la docente lo señale. Porque lo puede intimidar. Pero sí propiciar actividades, partir de su intereses.

“La segunda pregunta, ayuda si es de su interés y le genera comodidad. Cuando parte del interés del adulto genera angustia, tener que cumplir con las expectativas de los padres y esto no colabora.

“Hay que estar atentos como adultos cuando esa timidez puede llegar a convertirse en un cuadro clínico de trastorno de la ansiedad, cuando es miedo intenso tener que vincularse con los demás. Eso limita la autonomía y afecta en determinadas áreas de su vida. En ese caso acudir a un profesional de la salud mental porque hablamos de problemas más complejos.

—¿Cúales son las actitudes que están dentro de la normalidad o naturaleza del niño?

— Los chicos por naturaleza son curiosos, buscan el contacto, el socializar. Los opuestos no son malos, siempre y cuando esa timidez no los afecte en su vida diaria.