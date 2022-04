Murió un niño por Hepatitis viral: de qué se trata y a quiénes afecta

En el último tiempo se conocieron algunos casos de gravedad de la "hepatitis aguda por adenovirus", que puede afectar algunas células hepáticas. Pero, ¿de qué se trata esta enfermedad?

Federico Villamil, jefe de trasplante hepático en el hospital Británico habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News), fue consultado por la hepatitis que tiene preocupada a la OMS.

“Una persona que tiene un hígado sano ingresa un virus como este, ese virus le produce daño al hígado. Para decirlo en términos sencillos, mata algunas células hepáticas y si la enfermedad es más severa son pacientes adultos o niños que se ponen amarillos y por eso consultan al médico. Cuando el daño es mayor puede llevar a la muerte o necesidad de trasplante".

Asimismo, el entrevistado indicó que "es una hepatitis que puede dar de forma severa", porque "los virus que producen hepatitis aguda, y este virus no es ninguno de los conocidos. Entonces puede haber un nuevo agente viral".

Por otra parte, explicó que el virus "es conocido" y que "hace años que se puede identificar", porque tiene síntomas que "pueden dar algunos cuadros digestivos con diarrea y puede producir hepatitis", pero también puede "existir otro adenovirus que sea más virulento".

Formas de prevención

El especialista sostuvo que "en el caso de hepatitis hay vacunas para la A, hubo más de cien niños muertos o trasplantados antes, pero desde que ingresó al calendario de vacunación casi no hay más. La vacuna para la B también previene, aunque es rara en niños. Para el virus C no hay vacunas y para este virus tampoco porque no hay vacunas. Ahora, el día que este virus se identifique habrá que ver si se puede prevenir o tratar. En este momento hay más signos de preguntas que respuestas sobre la hepatitis de los niños de Europa".

Sobre la posibilidad de que esta enfermedad pueda llegar a ser "pandemia" expuso: "Cuando en Argentina hay inundaciones y se mezclan las cloacas con el agua puede haber mil casos de hepatitis A, pero únicamente de los que toman agua contaminada. Puede ser que esto se contagie de persona a persona, como la hepatitis A en niños o la E que en Argentina es poco frecuente"

Y concluyó: "No creo que esto tenga diseminación masiva”.