Love Bombing: qué es la 'explosión de amor' y cómo identificarlo

En el love bombing o bombardeo de amor, los elogios y gestos románticos suelen ser deseables dentro del contexto de la pareja, cuando estos no son honestos o destacan por ser excesivos, podemos estar ante un bombardeo de amor cuyo objetivo es la manipulación.

Allí el manipulador busca influir en una persona y cautivarla mediante acciones y gestos románticos exagerados con el fin de controlarlo. Cuando pasa el tiempo y la persona que fue llenada de elogio se da cuenta de que estas demostraciones de afecto no son genuinas, empieza a mostrar su verdadera personalidad, volviéndose más obsesivo, controlador y en situaciones, maltratador.

Las redes sociales pueden intensificar el efecto del bombardeo amoroso. Una de las señales en el inicio de una relación es la atención intensa durante un corto período de tiempo y la presión por un compromiso muy rápido, por lo que es importante reconocer si una persona está transitando esa situación.

Es saber que el love bombing se puede presentar en todo ámbito, tanto en el trabajo, familia, colegio o relaciones de pareja. Lo importante es que se siente tan bien este afecto que la persona no tiene como darse cuenta.

En declaraciones con Ciudadano News, Mauricio Strugo, Psicoterapeuta y Sexólogo Clínico indicó: "Hay distintos tipos de relacionarnos en la pareja, por lo que no hay que generalizar, por lo que cada persona tiene que hacer todo un trabajo para darse cuenta si entra o no en determinada etiqueta porque puede ser muy peligroso".

En el caso de Love Bombing, "tiene que ver precisamente con un tipo de vínculo, al inicio de una relación, y cuenta con muchas fases, si esto continúa la persona seduce, genera una atracción muy fuerte, está muy atento, sí y digo atento, y hablo del masculino, porque en general son más los hombres los que generan este tipo de vínculos, y también, en menor medida, algunas mujeres, en consentir a generar un vínculo de dependencia a seducir, a estar atentos absolutamente en todos los detalles".

Esto puede ser "a través de regalos, palabras bonitas, gestos extremadamente meticulosos, escuchar a la otra persona atentamente de la forma que no lo hace nadie más", contó el especialista y amplió: "Todo lo necesario para que enamoremos, que al principio, lo que queremos, es que el otro nos elija y desde ese lugar lo que hacemos es todo lo posible para que esa persona nos mire".

Si bien al inicio de una relación es normal que "estemos atentos", con el Love Bombing, justamente como el término lo dice, "es una 'explosión de amor', pero que después se retira y es un vínculo que genera muchísima angustia, muchísima sensación de ansiedad, porque te doy todo y de golpe no te contestó un mensaje, te doy todo y después desaparezco", por lo que "esta es la particularidad porque después de hacerte explotar de amor y me retiro".

Entonces lo que "genera en el otro es mucha angustia, porque esa persona no sabe si verdaderamente esto qué pasa es porque hizo algo malo", es muy ambiguo, ya que "de golpe alguien que me mostró que me amaba con locura, después se retira o no está presente".

Strugo explicó que "a veces es porque algo lo enojó o también porque es un juego de manipulación, como para generar en el otro cierta locura, porque hay gente que goza generando locura en los demás".

Cómo se puede tratar

Al consultarle cómo se puede tratar, el psicoterapeuta indicó: "En principio hay que saber que estas personas son personas manipuladoras, que tienen esa cuestión como característica o pueden ser directamente psicópatas".

Y continuó: "Si la persona de estructura psíquica es una persona psicópata, tiene una inteligencia desarrollada muy grande y que sabe exactamente cómo hacer para que nosotros caigamos en su red". Entonces, "va a seducir y va a estar atento sobre esas personas vulnerables en poder generar muchísima dependencia".

Ante esta situación, cuando estamos en una posición que no es clara, lo que "nosotros tenemos que hacer es tratar de ver las cosas como son, el problema que tiene es que uno se ilusiona, se llena de expectativas y por supuesto ve lo que quiere ver del otro".

El especialista lo recomendable, aunque suene fuerte, cuando "sentimos que el otro desaparece y no aparece más", lo más sano es "cortar el vínculo porque una persona que termina haciéndonos sufrir cuando estamos iniciando una relación es porque realmente no nos está eligiendo, no puede sostener ese vínculo y a nosotros nos va a hacer muchísimo daño físico, nos va realmente a lastimar porque nos ilusionamos y esperamos cosas. Justamente estas personas lo que hacen es generar esa falta. Esto nos puede lastimar muchísimo, incluso arruinar futuras relaciones".

Por lo tanto, en la etapa más linda del romanticismo, que es cuando comienza una relación, es importante "estar atentos", no significada "dar todo y de golpe desaparecer, no contestar mensajes", o sea, en un vínculo cuando las cosas empiezan así lo recomendable es terminarlo porque por más que nosotros escuchemos mil y una explicaciones, si pasa una vez, seguirá pasando y seguimos creyendo en la palabra del otro y la justificación", reconoció Strugo.

Y completó: "Nos pasa desde nuestras carencias que elegimos seguir sosteniendo un vínculo, simplemente porque nos adulan o porque en algún momento fue como nosotros queríamos, no, porque no sabemos diferenciar si eso es real o fue simplemente una puesta en escena".

De la violencia psicológica a la física

Al consultarle su este tipo de violencia sentimental psicológica también puede pasar algún tipo de límites y cambiar a la física, el profesional dijo: "Cualquier relación se puede tornar violenta, pero la violencia recordemos que no solamente significa golpear físicamente sino psíquicamente. Probablemente, una persona que en principio no contesta los mensajes, uno puede decir, bueno, no es tan violento, pero si de golpe, generó una salida espectacular, recontra linda y al otro día, porque salió con sus amigas, se enoja no llama ni escribe más, eso es sumamente violento".

Para Strugo, es importante en este tipo de relaciones es lo que se llama "la responsabilidad afectiva" es tratar todo el tiempo de entender que "estamos frente a un otro que tiene sentimientos, que tiene ilusiones, que tiene expectativas y de alguna manera ponernos en ese lugar empáticamente, poder entender que cualquier cosa que nosotros hacemos, incluso cuando tenemos amantes, cuando estamos con una persona con quien no tenemos un vínculo formal requiere responsabilidad afectiva porque esa persona si nosotros generamos un encuentro está esperando un mensaje".

Por lo tanto, si "no queremos seguir con esa persona lo importante para poder 'sanar' se tiene que tener la grandeza y decir 'mirá disculpame la verdad, aprecio que nos hayamos encontrado, que me haya dado la oportunidad de vernos, pero la verdad no quiero seguir con esta relación, te deseo lo mejor y ya está claro'. Allí se produce el corte, en cambio, cuando no se produce el corte, la otra persona puede quedar atrapada", concluyó.

