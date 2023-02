Los lentes de sol callejeros: ¿son seguros para los ojos?

En la temporada veraniega el sol es uno de los factores que muchos intentan esquivar, ya sea por la piel o por el calor. Otros utilizan lentes de sol para evitar ser deslumbrados por la luz. Sin embargo, en varias oportunidades no responden a anteojos recetados o se compran en la calle de manera barata.

Para aclarar dudas Carlos Kotlik, jefe del servicio de Oftalmología Hospital Notti, conversó con con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó: “Los lentes de sol, que son lentes no recetados, que no tienen graduación, son simplemente para evitar filtros gris, marrón o el color que quieran para disminuir la intensidad del sol y estar más cómodos. Lo ideal es que sean opacos al ultravioleta”, comentó.

“Los lentes baratos de sol que se compran en la calle, no tienen la norma Iram, nadie ha estudiado que sean opacos al ultravioleta, pero lo más probable, el 99,9% de posibilidades es que sean opacos al ultravioleta porque para que no sean opacos al ultravioleta deben ser lentes caros, por ejemplo el cuarzo. De manera que los lentes de sol, cualquiera, mientras a uno le queden bien y le bajen la intensidad de luz, todos son opacos al ultravioleta y no le hacen mal a nadie”, explicó.

“Diferente es cuando los lentes son recetados, el lente recetado ahí se complica porque no hay manera que en la calle te vendan los lentes correctos que necesitas. Alguno por ahí que vende recetado para la presbicia pero tiene en los dos ojos la misma graduación y algunas personas podrían usarlo pero la mayoría no”, reflexionó.

“Los niños tienen que ver bien en la infancia, hasta los 8 u 9 años tienen que ver bien sí o sí para que aprendan a ver, y si les ponen mucho tiempo un lente rayado, que no los deja ver, o nos los usa porque les dicen cosas, el problema está ahí porque no estimulan el cerebro, al no ver bien no estimula el cerebro”, concluyó.