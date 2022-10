Los fenómenos astrológicos, ¿influyen en las personas?

El 25 de octubre tuvo lugar el último eclipse solar parcial del 2022. Si bien solo se pudo apreciar en algunas regiones del mundo, es frecuente escuchar sobre los efectos que este tipo de fenómenos produce en las personas, pero, ¿realmente influye?

Un eclipse solar se produce cuando el Sol, la Luna y la Tierra se alinean, y es total cuando la trayectoria es casi perfecta y el cono de la sombra de la Luna toca la superficie de la Tierra, obstruyendo la totalidad del disco solar.

El de este mes fue el decimosexto del siglo XXI y el segundo de este año, visible por encima del Pacífico Sur.

"Los eclipses solares ocurren solo en la fase de luna nueva, cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol", explicó la NASA en su sitio web sobre el fenómeno.

Más allá de lo extraordinario de este fenómeno natural, se suele escuchar, ante este tipo de eventos, la influencia que tiene sobre los signos del zodíaco, en cuestiones como el amor, el dinero o la salud. De hecho, hay quienes sostienen que sus efectos comenzaron a sentirse desde hace dos meses y permanecerán hasta dos o tres meses después.

En 2023 se producirán dos eclipses de Sol y dos de Luna.

“No hay nada escrito en las estrellas"

No comenzar nada nuevo, evitar firmar contratos o no tomar decisiones amorosas apresuradas, son algunas de las sugerencias que vienen desde la astrología, pero la ciencia lo cruza por completo.

Beatriz Elena García, doctora en astronomía y directora del Observatorio Pierre Auger, explicó en diálogo con El Interactivo, de Ciudadano News, que este tipo de fenómenos "no tiene ninguna incidencia" en las personas, "excepto maravillarnos".

“Un eclipse parcial de sol no es tan impactante, pero los eclipses anulares y totales son impactantes desde el punto de vista de la observación directa, tiene que ver con temas antiguos de la astronomía, la gente no explicaba estos fenómenos de manera clara y entonces uno podía atribuírselo a los dioses", advirtió.

La especialista remarcó que "no tienen ninguna influencia en nuestra vida cotidiana, ni cambia nada en la superficie en la tierra".

"Los efectos son muy tenues, actúan sobre la masa de aire. Cambia la temperatura al ocultarse el disco del sol en pleno día por efecto de la interposición de la luna, la temperatura baja rápidamente, más de 5 grados, es algo que uno percibe", explicó.

En la misma línea, indicó que "se producen algunos efectos en la masa de aire, lo que se llaman ondas atmosféricas", pero "en las personas no ejerce ningún efecto, no hay energías exóticas. No afecta a nuestra suerte, no cambia el comportamiento nuestro".

La doctora en astronomía aseguró que desde el ámbito en la ciencia ven con preocupación "que la gente especule con ese tipo de cosas, que haya dinero de por medio, gente que paga por una carta celeste que podría hacer cualquier persona en su casa y por interpretaciones que son del ámbito de la psicología, pero que no tienen una verificación, no hay manera de verificar que si uno naciendo en determinado momento del año se parece o no a otra persona o tiene un determinado futuro".

“No hay nada escrito en las estrellas, cada persona construye su vida cotidianamente, toma decisiones que no son inspiradas por los objetos celestes", remarcó.

Por último, sostuvo que "ver el cielo te predispone bien o mal", pero no son más que "cuestiones psicológicas que influyen en el funcionamiento del cuerpo. Más allá de estos aspectos psicológicos, no hay ninguna prueba. Es como decir que en una fase determinada de la luna te conviene o no cortarte el pelo, en eso no hay comprobación científica”.

Cómo ver un eclipse solar de manera segura

En tanto, brindó algunas recomendaciones sobre cómo observar un eclipse solar, de manera segura: