La Sífilis es una de las enfermedades que más creció en el último tiempo

Se conoció que la Sífilis -una de las enfermedades de transmisión sexual más graves- es también una de las infecciones que más creció en la Argentina. Es por eso que los especialistas aconsejan prestar atención y usar siempre protección a la hora de tener cotacto sexual.

Estefanía Silva, miembro del capítulo de infecciones de la Sociedad Argentina de Urología, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó cuáles son los síntomas y qué debemos tener en cuenta sobre esta afección.

Sobre esta enfermedad, indicó que para reconocerla "la persona se tiene que dar cuenta que hay una lesión que es una úlcera o una llaga que no duele. Es redonda, varía mucho el tamaño, menos de un centímetro. También pueden aparecer otras características de ser varias llagas en la zona genital, de genitales no solo hablo de la vagina y en el pene sino que pueden aparecer en el ano o en la boca".

Ante la suba de casos, aconsejó estar atentos a estos síntomas, ya que "la sífilis trae aparejado otros problemas, el paciente que trae una lesión por sífilis tiene mucho más riesgos de contraer en las siguientes relaciones sexuales VIH, por esto es muy importante detectarla", expuso.

¿Cómo se contagia?

La entrevistada explicó que a pesar de que sea una enfermedad de transmisión sexual "se contagia a través de sangre y también puede contagiarse de la madre al hijo en el parto o durante la lactancia".

“Que se contagie a través de un beso es muy raro, pero puede pasar, quizás cuando no tienen bien las defensas el paciente, lo que se llama inmunosuprimido, puede contagiarse pero no es característico que se contagie a través del beso. Lo que si se puede contagiar es a través de relaciones sexuales orales. Es un porcentaje un poco más alto de contagio, pero lo más alto es a través de relaciones sexuales sin protección", agregó.

"Todas las enfermedades de transmisión sexual; sífilis, el virus del papiloma humano, son graves. Se creía que para el 2023 se iban a combatir estas enfermedades, pero no fue así. La realidad es que estamos muy lejos de combatirlas. Cada vez tenemos más casos y es una problemática grande".

Las fases del contagio

Por otra parte explicó que esta afección tiene "fases" y que lo más importante sería darse cuenta lo antes posible para concurrir a un especialista.

“Cuando uno se ve esa lesión, se encuentra en el período primario. Desde la segunda semana de contagio, hasta 90 días puede llegar a aparecer esta lesión en los genitales. Es cuando hay una lesión. Entonces, es importante llegue en ese momento a un médico, porque la sífilis tiene varios estadios. Si el paciente no consulta y no genera otro síntoma y se cicatriza sola no significa que se curó, sino que pasa a la sangre y se empiezan a duplicar la bacteria y empieza a generar opciones secundarias y ahí genera como un salpullido generalizado en el cuerpo. También puede generar fiebre, inflación de ganglios, dolor de cabeza.

Finalmente, “en la fase terciaria, cuando la sífilis pasó todas las fases y el paciente no hizo ningún tratamiento, y las lesiones no son por la reproducción de la bacteria sino que hay toda una respuesta inflamatoria y se generan lesiones en cualquier órgano, uno de los órganos que ataca es al corazón, los huesos y demás”.

Ante esta situación sugirió que al ver el mínimo síntoma en la piel o molestia, se debe concurrir a un especialista para realizar los exámenes que correspondan al caso y poder tratar la enfermedad a tiempo.