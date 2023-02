La sangre y el amor no van de la mano: por qué muchas madres abandonan a sus hijos

En muchas ocasiones hemos visto a madres e hijos peleados toda una vida. En muchos casos existen vínculos de padres que han dejado a sus hijos para que otros los críen o también, abandonados a la espera de que otras personas decidan adoptarlos. Esto sucede porque muchas veces, la sangre y el amo no van de la mano.

Lorena Laserre, Licenciada en Psicología UBA, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó qué pasa cuando una persona no siente amor de madre o padre: “La sangre y el amor no son garantía el uno del otro, es decir, que porque sea madres biológico o padre, o tengas los mismos genes o la misma sangre no va a indicar que el amor este garantizado, sino que el amor, el vínculo con ese hijo debe ser construido”.

En este sentido, indicó que “cualquiera de nosotros puede pensar en su familia que por tener un hermano biológico eso conlleva sí o sí a una relación de amor y un vinculo fuerte, y a veces con un amigo, con el que no tenemos la misma sangre, los consideramos hermanos y tenemos confianza y protección que uno espera de los vínculos familiares y amorosos”.

Las vueltas de la vida y la sintonía con otras personas nos hace sentir un amor mayor que el que le tenemos a algunos miembros de nuestra familia y esto sucede porque “la familia es un constructo sociocultural, esto es algo que se remonta a mucho tiempo porque en un comienzo, cuando vivíamos un tribu, En las sociedades modernas se forman de otra manera, las personas en un comienzo deciden formar un vínculo y ahí ya tenes el simbolismo de, estamos casados y estos son nuestros hijos, todos crecen bajo el mismo apellido, ahí ya tenes una construcción”.

Asimismo, detalló qué hay una parte jurídica a y una parte mental y psicológica, en la primera, “decidimos formar una familia con tales normas y leyes. Esto es desde el deseo y desde el amor. En Argentina es padre y madre quien expresa su voluntad procreacional, esto quiere decir que no es padre y madre quien parió, tiene que quedar constancia que esa persona acepta la voluntad procreacional, esto está en nuestro código.”.

Por su parte, a nivel psicológico “el amor y la sangre no necesariamente van de la mano” y por eso existen familias que adoptan a hijos que no son propios pero que los aman igual.

Entonces, La entrevistada partió de una premisa que es: “Para los psicólogos no existe el instinto materno, el instinto es una cosa y el deseo es otra” y por eso argumentó que muchas personas puedan dejar a sus hijos sin sentir culpa.

”Los instintos pueden estar en el ámbito animal, quiere decir que un animal puede parir a su cría, y su instinto natural es darle de comer, pero eso en los seres humanos se pierde tempranamente y rápidamente se constituye el deseo, entonces no es el instinto el que responde las necesidades de alimentación de la cría. Se dice que cuando el cachorro humano nace, la madre debe decodificar que lo quiere y no siempre quiere que lo cambien o le den de comer, a veces quiere amor, esta es la gran diferencia entre instinto y deseo”, puntualizó.

Es por eso que concluyó diciendo que el dejar de lado el vínculo con los hijos puede suceder y va a seguir sucediendo. “En los seres humanos el deseo se constituye tempranamente en el psiquismo, pero el instinto está perdido. Ser madre no tiene necesariamente que ser el don de cuidar y maternar”.