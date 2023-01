La insana obsesión por adelgazar pero no por la salud

Estar más flaco es casi una obsesión para muchas personas. Pero eso termina generando lo contrario a lo que se busca a partir del mal uso de las dietas. Por eso, Mónica Katz, médica especialista en Nutrición, dialogó con El Interactivo, (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News), para aclarar algunas dudas al respecto.

Una mala obsesión

La especialista aseguró que podemos “hablar de la obsesión nacional, la causa no se sabe, pero estamos entre los primeros países de obsesión por la delgadez. Estamos casi a la altura de Japón. Estamos muy mal en deseo de delgadez, dietas obsesivas. A esto hay que sumarle que aparece el verano”.

El mayor problema termina siendo la opinión de un tercero sobre nosotros; “en el verano la mirada del otro es muy fuerte. Y la mirada del otro en un país con obsesión por la flacura y una gordofobia lamentable, sienta las bases para la búsqueda de la locura. A la gente no le importa el costo de lo que va a hacer. Hablamos de gente de 18 años a 50. Es gente joven que todavía está pendiente del cuerpo más que de la salud porque hasta el momento no hay evidencia de que ninguna dieta prometa sostener el peso, sin re engorde, sin rebote a los 6 meses o al año”, comentó Katz.

Una de las dietas del momento es el ayuno intermitente, pero la médica aseguró que “no hay evidencia que el ayuno intermitente, es la dieta de moda, y la dieta sin harinas, ninguna de las dos tiene evidencia que luego de los 6 u 8 meses sea mejor que algo lógico, algo lento, progresivo, donde te movés, comes mejor, son abstinencia y demás”.

Pero no es solo un tema nacional

“En Estados Unidos hay una especie de Cuestión de Peso, un programa de televisión donde gente joven, sana, van a bajar de peso muchos kilos, 100 kilos. Esto es importante porque en ese programa se los seguía a los 6 meses que terminaba el programa y a los 6 años, 6 meses después tenían menos huesos y músculo y todavía, habían bajado de peso, pero habían recuperado un poco. 6 años después seguían teniendo menos hueso y músculos y tenían más peso, habían ganado en grasas y el gasto calórico, el cuerpo era gasolero. Es tremendo”, agregó la especialista. “En Argentina tenemos un privilegio que no tenemos en otro lugar del mundo, en todos los hospitales hay licenciados en nutrición que pueden asesorar gratuitamente".

Dra. Mónica Katz. Fuente: Facebook

¿Qué hay y qué no hay que hacer para bajar de peso?

"Lo primero es hacer una consulta para ver que les conviene. Lo segundo, es la no dieta, es decir tres cosas; bájense del celular una aplicación y traten de hacer 10 mil pasos por día. Segundo, lo que vas a comer emplatado. Y el tercer elemento es traten de darse cuenta si están con hambre o están enojados o ansiosos, tristes, porque si es una emoción que hace poner comida en la boca, eso no sirve, no sirve comer por emociones. Cuando te calmas con comida dejas una huella en el cerebro. Eso te deja atrapado a seguir calmándote con comida” explicó.

Katz aconsejó: “enfría la decisión de comer, sino estás seguro que sea hambre, con crema en la manos, ponete crema en la mano porque hasta que se absorba ya enfriaste”. Por último recomendó: “si te permitís comer eso que te gusta cada vez que valga la pena comerlo, las ganas bajan, porque la certeza baja el deseo”.