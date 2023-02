La disfunción eréctil puede ser un antecedente de problemas vasculares

Muchos hombres sufren de disfunción erécrtil. En ocasiones esta afección no sucede solo en hombres de edad adulta sino en jóvenes y algunas veces no está relacionadoo exclusivamente al físico sino también a problemas que tienen que ver con la salud mental.

César Eisner, médico, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó que gracias a las nuevas tecnologías "hay soluciones" y que a veces "son más de una y son simultáneas", algo que muchos pacientes no saben.

¿Qué es la disfunción eréctil y cuáles son sus causas?

La disfunción eréctil (DE) según los especialistas es una disfunción sexual masculina común, que ocurre cuando se tiene dificultades para lograr o mantener una erección.

Si bien se piensa que es algo físico, no siempre está relacionado con el cuerpo y existen "causas psicológicas y orgánicas", detalló el entrevistado. "Dentro de lo que es orgánica ya comienza en personas jóvenes a partir de los 30 años porque tienen problemas venosos". En tanto, en personas mayores de 50 años y 60 puede ser por causa de "trastornos de rigidez en los tejidos".

Con respecto a las causas, indicó que "pueden ser múltiples", pero los que más surgen son los que tienen que ver con la "dilatación o retención de los vasos sanguíneos", además que hay causantes que pueden agravar la situación como "la diabetes o el cigarillo".



¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?

Hablando de tratamiento, muchas personas piensan que llegada del viagra, benefició a varios de estos pacientes que tratar de "ocultar" la disfunción, pero el entrevistado aseguró que si bien "es buena la recepción, lo que hace esta pastilla azul es sostener la erección, pero no la produce", algo que tiene que se tratado.

Entonces, aconsejó que “se tomen las pastillas", pero que se preste atención a no abusar, ya que "si una persona ree que es baja la dosis, se automédica subiendo la dosis, pero pone en riesgo su corazón y su cerebro. El riesgo es la sobredosis, y los jóvenes no deberían estar tomándola a una edad joven porque no hay fundamentos".

Finalmente, concluyó puntualizando que si bien es díficil aceptar esta afección lo más importante es que el cuando el hombre le suceda esto, la persona concurra a su médico, por que "suele ser un antecedente, es muy posible que haya problemas cardiovasculares porque son los vasos sanguíneos, son una especie de sensor en donde están avisando que puede haber problemas cardiovasculares de forma temprana. Se recomienda que vaya a un cardiólogo”.