Hepatitis C: estiman que la padece el 1% de la población

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó un test que permite la detección rápida de anticuerpos contra el virus de la hepatitis C (VHC) en 20 minutos. Esto hace que hace que el diagnóstico y la atención de esta patología sean más accesibles para todos. Se estima que el 1% de la población la padece.

La prueba rápida permite la detección de anticuerpos específicos a través de una muestra de sangre, por punción digital, y la misma tiene una sensibilidad del 99,3% y una especificidad del 100%.

El jefe de Trasplante Hepático en el Hospital Británico y jefe de Hepatología en el Hospital El Cruce, Federico Villamil, habló sobre esto en El Interactivo y alertó, en primer lugar, que la hepatitis C "no da ningún síntoma".

"Es una enfermedad que se descubre por casualidad" y que, si no se diagnostica, "progresa en silencio", puntualizó el especialista.

En el caso de que la patología realice una progresión en la persona, puede presentarse como cirrosis o cáncer de hígado, que son sus complicaciones más graves.

"Hay que ir a buscarla a la comunidad, porque cuando se diagnostica se cura en el 100% de los casos, tomando uno o dos comprimidos por día, por 8 a 12 semanas", indicó Villamil.

Vías de contagio

Por otro lado, el profesional de la salud explicó que la enfermedad se transmite principalmente por sangre: "Se contagia el que tiene contacto con sangre contaminada".

“Antes de 1990, del 10 a 15% de pacientes que recibían transfusiones contraían hepatitis C. Lo mismo pasaba con los tatuajes, acupuntura, uso de drogas recreativas cuando no se usaba material descartable y se compartían las jeringas. Hoy eso ha disminuido, porque se usa material descartable y porque la trasmisión por transfusión es casi imposible", señaló.

Lo cierto es que entre "el 80 a 85% de los casos, el que contrae hepatitis C no se la saca más de encima. Va a formas crónicas, por lo tanto, se estima que el 1% dela población tiene hepatitis C", aseveró.

El tratamiento de la hepatitis C puede realizarse con comprimidos.

Buscan erradicar la hepatitis C

A diferencia de la hepatitis A y B, para la C no hay vacunas, solo tratamiento curativo.

"La hepatitis C es, probablemente, la única infección viral crónica en medicina que se cura por completo con un tratamiento sencillo y sin efecto. Al no haber vacuna, el asunto es ir a buscarla a la comunidad, antes de que progrese a la enfermedad seria, que lleve al trasplante o la muerte", advirtió el médico.

De esta forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha propuesto, en un programa global, la erradicación de la hepatitis C para el 2030.

Tratamiento

Esta patología se trata con antivirales orales: "En este momento hay dos o tres regímenes de tratamiento, que le pegan a todas las variantes de la hepatitis C. Se toman uno o dos comprimidos por día, por dos o tres meses. No tiene efecto colateral, se tolera perfectamente", destacó el entrevistado.

En tanto, Villamil aclaró que esta enfermedad vírica afecta más a adultos que niños, por lo que instó a todos los mayores de edad a realizarse el chequeo, "al menos una vez en la vida".

Para cerrar, se basó en las estadísticas e indicó que "las hepatitis matan a más gente en el mundo que todas las otras enfermedades infecciosas juntas, incluyendo el HIV, la tuberculosis y otras".