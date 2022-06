El módulo de producción hidropónica instalado en la Base Marambio, en la Antártida Argentina, comenzó a producir las primeras plantas de rúcula y lechuga, de las variedades Morada y Grand Rapid.

Este logro tiene como fin la producción de verduras frescas, que permitirá mejorar la calidad de vida y la dieta de quienes trabajan en el continente blanco.

Jorge Birgi, investigador del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Santa Cruz, dialogó con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó de qué se trata esta nueva tecnología agropecuaria. “Estamos en la isla Marambio, en la base, específicamente en el módulo antártico de producción hidropónica. Es un contenedor marítimo de 20 pies, vinculado a la base principal Marambio.

-¿Qué es la hidroponía?

-Es una técnica de producción que permite producir en ausencia total del suelo como medio de nutrición. Tiene otros vínculos con la planta, esto permite producir sin usar suelo. Usamos esta técnica porque tiene muchos beneficios en cuanto al uso del agua y el cultivo. La Argentina está adherida al tratado antártico, que nos impide extraer suelo de la base Marambio y también impide traer suelo desde el continente hacia acá. El recurso no se puede usar, de modo que la única forma era usar esta técnica.

-Para el territorio de donde están las bases antárticas argentinas es la primera vez que se realiza un cultivo. Estamos contentos, la Argentina está hace 18 años en la Antártida de forma ininterrumpida. Es un logro importante desde lo agronómico y para la gente que trabaja acá todo el tiempo, porque puede acceder a una mejor alimentación y tener alimentos frescos, algo que antes era imposible de hacer.

-¿Las personas podrían tener estos plantines en casa?

-Sí, perfectamente, en Argentina hay proveedores que venden módulos de producción. También es sencillo hacerlo, hay tutoriales. La técnica no es novedosa, básicamente se trabaja desde la década del ‘60. Lo innovador es la hidroponía con telemetría, nosotros medimos nivel de tanque, temperatura, tenemos sensores para ver si hay derrame, llamas, humo, cámaras de alta definición para ver cómo crecen los cultivos. Eso, combinado con la hidroponía, hace posible la producción pero la técnica en sí se usa hace tiempo.

-Está planteado como las plantaciones del futuro en ciudades flotantes. ¿Qué tipo de plantaciones tienen para consumir?

-Ahora mismo tenemos rúcula, lechuga, microgreens germinados que permiten tener una dinámica fluida de alimentos frescos. Podemos ir comiendo estos microgreens y la cosecha final de cultivos para una ensalada de lechuga, y demás. Hace 7 años que espero esa ensalada. Estamos esperando un poco más para lograr el tamaño final.

-Hay que recordar que si bien el objetivo principal del proyecto es el abastecimiento de alimentos frescos, también vamos a lograr el desempeño del módulo. Por una parte, mi lado científico me pide que saque los datos, mi otro lado de ansiedad me está matando y me pide que me coma la lechuga.