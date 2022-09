Falleció por una picadura de araña rincón: cuáles son las características del veneno

Un hombre de 52 años falleció producto de la picadura de una araña de rincón y se investiga una posible mala praxis debido a que no quisieron atenderlo en el Hospital de Pacheco.

A raíz del caso, comenzaron las pregunta en torno a este tipo de arácnidos y su veneno. Este tipo de araña puede encontrarse detrás de los cuadros en algunas esquinas de la casa o en algunos muebles en donde la limpieza no esté muy presente. También en los sillones o en las construcciones antiguas y se sabe que no mide más de 3 cm y que sus patas no son muy grandes.

¿Cuáles son las características del veneno de la araña rincón?

A partir de esto, expertos informaron que la picadura de la araña de rincón "no provoca dolor al inocular su veneno y tiene una enzima que puede destruir ciertas proteínas de la piel y los glóbulos rojos. Dentro de las primeras horas aparece una lesión cuyo centro es de color negro y la periferia de tono azulado, actúa rápidamente en todos los órganos y una demora en su diagnóstico deriva en el deceso del paciente".

¿Cómo evitar las araña rincón?

Cabe destacar que la primera medida de prevención es el orden y el aseo de todos los lugares. Separar las camas alrededor de unos 10 cm. de las murallas, ya que las arañas descienden de las paredes. Se debe aspirar todos los días la casa o por lo menos hacer un día a la semana de limpieza profunda.

Detalles del caso

Según se conoció todo comenzó el martes 6 de septiembre cuando "comenzó a sentirse mal, tenía fiebre, nunca se dio cuenta de que lo había picado una araña", relató una de sus hijas. En ese momento, en primera medida se traslado al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Benavidez allí le advirtieron que podría haber sido picado por una araña y le suministraron un antibiótico. Como no presentaba mejoría fue al Hospital de Pacheco en donde le dijeron "que esperara así le hacía efecto el antibiótico.

Gustavo seguía mal, su mujer y sus hijas veían que empeoraba: "Se sentía muy mal a la media noche lo llevaron nuevamente a la guardia del hospital de Pacheco, mi mamá le cuenta lo sucedido al hombre que estaba en ventanilla, pero se niega a brindarle la atención excusándose que mi papá ya tenía un tratamiento indicado y que debía esperar 5 días para que el antibiótico actúe" agregó.

Después de reclamar la atención correspondiente su esposa comentó que "le dieron ibuprofeno y una inyección intramuscular de penicilina para que vuelva a su casa". Luego de unos días y la salud de la victima se agravó y aseguró que "se desmayo e inmediatamente comienza con vómitos y sangrado".

Un paro cardiorrespiratorio terminó con la vida de Gustavo y en el Hospital confirmaron que la muerte fue a causa de una picadura de una araña venenosa que había causó una necrosis en su mano y la posterior falla multiorgánica que derivó en su muerte.

Es por esto que después de lo sucedido su familia consideró que "no fue bien atendido y eso causó el deceso de la victima".