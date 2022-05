Cuáles son los riesgos de comer brownies con marihuana en exceso

Un alumno de una escuela de Jujuy les convidó brownies con marihuana a sus compañeros y tres menores debieron ser internadas por intoxicación. El hecho sucedió este miércoles en el Colegio El Salvador, en la capital provincial, cuando varios estudiantes que comieron el producto comenzaron a sentirse mal, por lo que los directivos decidieron llamar al servicio médico de emergencias.

Por el consumo de los brownies, tres chicas terminaron internadas en el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana. A las estudiantes afectadas, que pertenecen al segundo año de la secundaria, se les suministró suero y estaban estabilizadas, informaron las autoridades locales.

En este sentido, el médico especialista en Toxicología, Carlos Darmin, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó los peligros y riesgos de consumir productos con cannabis. “Cuando la gente come un brownie que tiene marihuana, normalmente se lo come todo. Entonces no puede regular la cantidad, porque el efecto tiene la demora de que se tiene que digerir para comenzar a sentirlo".

“Cuando una persona va a tener un efecto adverso por marihuana, siempre el cuadro de intoxicación suele ser más severo porque cuando la gente fuma, si se siente mal lo suspende y la dosis así suele ser mayor. En el caso de la ingesta, los efectos son mayores", explicó el especialista.

-Tres alumnas consumieron brownie, ¿cómo se las trató?

-El cuadro de intoxicación por marihuana difícilmente es de gravedad. Es un cuadro que se trata reduciendo los síntomas. Los síntomas más frecuentes de personas que consumen brownies de marihuana, primero que nada son los delirios y alucinaciones. Segundo, actúa de forma específica en el sistema nervioso central, por lo que aparece una gran cantidad de vómitos que no se pueden contener, que no son alimentarios. Y requieren de un tratamiento específico.

-El consumo reiterado de esta droga, ¿qué efectos puede tener?

-La marihuana nunca es inocua, sea de la forma que se consuma, por ingesta, por inhalación, siempre tiene efectos malos para la salud. Dependerá de la calidad, cantidad, frecuencia y de la edad de inicio.

-No es lo mismo que alguien consuma todos los días desde los 14 a que alguien lo haga esporádicamente a partir de los 30 o que en una ocasión haya consumido. Mientras más frecuente, más temprana la edad de inicio y mayor cantidad, los efectos a largo plazo serán peores. Básicamente sobre lo neurocognitivo, la inteligencia del cerebro y la esfera psíquica. Por eso, en pacientes que consumen durante mucho tiempo marihuana aparecen manifestaciones del orden psiquiátrico.