Un joven argentino fue seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo. Se trata de Nicolás Monzón, de 25 años, quien se convirtió en uno de los finalistas del Global Student Prize, que entrega 100 mil dólares de premio a su ganador.

Nicolás estudia tres carreras a la vez: Ingeniería en Informática en la UADE y las licenciaturas en Matemática y Física en la UBA. El joven participó de la postulación con otros 7 mil estudiantes de 150 países de todo el mundo, y en las últimas horas él y su familia se enteraron de esta gran noticia.

En diálogo con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News), Nicolás habló de su vida y se refirió a su gran momento: “Soy de Quilmes, tengo 25 años. Nací en Villa La Florida, es mi lugar de origen, mi casa. Ahí estudié primaria y secundaria en el instituto Sagrada Familia, con orientación a Economía. Tuve media beca en el secundario. El contexto en el que estaba no me permitía saber que existían las universidades, llegué al último día del secundario sin saberlo. Cuando uno no conoce no puede proyectar".

“Lo que condiciona es no saber. Si una persona no conoce una realidad, no la puede concebir. Hay muchas faltas de comunicación en muchas partes del proceso de educación. Ahora me postulé como ayudante de cátedra de una materia y te dan requisitos que no conocía. Siempre hay una falla de comunicación. La fundación Varqui, que me nominó, también estudia una problemática similar que es con directivos de colegios secundarios. Es cuando a un docente se lo asciende por experiencia, pero no tiene experiencia de liderazgo o como director, porque surgió de la docencia", explicó el estudiante.

En ese sentido, Nicolás sostuvo: "Estoy tratando de difundir el sistema de becas, porque ahora creo que se conoce más. Pero sigue pasando que llegás al último año de secundario y las becas son promedios de notas de años anteriores. Se comunica pero no tan a tiempo. Muchos que quizá tienen la potencia para lograr lo que quieran están limitados por el desconocimiento".

-Ahora estás entre los 10 mejores del mundo y vas por 100 mil dólares. ¿Si ganaras qué harías con el dinero?

-Una parte la usaría para invertir en mi startup Magnetar, que nace de querer hacer proyectos entre compañeros de la universidad. Al ir creciendo nos dimos cuenta que estos proyectos demandaban muchas horas hombre, fuimos creciendo, aprendimos a hacer proyecciones y herramientas para direccionar proyectos. Magnetar crece como desarrolladora de software. Creo que apuesto por Magnetar porque desde una mejor economía puedo ayudar mejor a mi familia, a largo plazo. No con el famoso pan para hoy y hambre para mañana. Poder ayudar a mis hermanas.