¡Es mío! claves para enseñarle a los niños la capacidad de compartir

Compartir es considerado un valor de generosidad muy grande, por lo tanto, es normal en el desarrollo de un niño que se nieguen a prestar sus pertenencias, pero se deben adquirir con el paso del tiempo.

La labor de los padres es ayudar a sus hijos a comprender que prestar no es lo mismo que perder, que algunas cosas son suyas pero otras no, y enseñarle (poco a poco y con paciencia) a ponerse en el lugar de los demás.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Laura Lezaeta, psicóloga infantil y co-creadora de juegología, explicó: “Hoy nos toca hablar sobre el hecho de compartir, un valor muy lindo de inculcar, pero en la hora de la práctica genera muchos desafíos, muchos interrogatorios, porque cuando nos vemos atravesados con esta acción de querer que el hijo comparta con su compañero los juguetes, lo que tiene, vemos que hay conflictos, peleas, tensiones".

Por lo que "muchas veces no tomamos dimensión, que es una habilidad que se debe aprender, requiere de práctica, requiere de un proceso de aprendizaje en donde ahí tenemos que intervenir como adultos en esta enseñanza".

Lezaeta explicó que es importante “enseñarles el poder convivir con otras personas", ya que "cuando compartimos estamos siendo solidarios, muchas veces cuando damos algo nuestro a otra persona estamos ayudándolo.

Además, "fomentamos el hecho de compartir una misma actividad, la cooperación", esto es un "aprendizaje que te ayuda a convivir en sociedad, pero en el caso de los niños, sobre todo en los primeros 2 años de vida, todo pasa por su experiencia, todo lo ven, lo quieren y lo toman como si fuese de ellos", manifestó.

Con respecto a eso la profesional contó "que no lo quieren compartir, y esta es una etapa característica de los primeros años de vida, luego de forma natural, en algunos casos no se da y se requiere de un reforzamiento, pero naturalmente la mayoría de los chicos comienzan a desarrollar esta capacidad de ser empáticos, de ponerse en el lugar del otro o el interés que da el niño de acercarse a sus pares que son de su misma edad, de compartir y esto lo tenemos que fomentar en casa, primero predicando con el ejemplo, que nos vean en situaciones cotidianas compartiendo lo que tenemos con los demás integrantes del hogar, en situaciones sociales también".

Entre las recomendaciones que dio Lazaeta explicó que "hay que ser equitativos, decirles que le presten tal juguete, pero que él puede jugar con otro. Turnarse, esperar a su momento. También explicarles que si vamos a un parque y están jugando y se les acerca un nene y comparten un momento, por lo que si el nene quiere puede compartir el juguete".

Se debe tener en cuenta que el niño "no va a tener esas ganas de compartir siempre, el adulto es que él siempre tiene que ser mediador y hacerlo sentir cómodo, no catalogarlo, decirle que es un niño malo porque no comparte”, concluyó.