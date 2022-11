En Argentina, 4 de 10 personas tienen diabetes tipo II

Bajo el lema Educar en salud para proteger el futuro, es que se celebra del Día Mundial de la Diabetes, que cada 14 de noviembre promueven la Federación Internacional de la Diabetes y la Organización de las Naciones Unidas, desde hace más de 30 años.

El objetivo de este día es reforzar la conciencia y destacar la importancia de este problema de salud, ya que 4 de cada 10 argentinos con diabetes tipo II tienen, además, enfermedad cardiovascular que puede controlarse con un abordaje integral y un tratamiento disponible en el país.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 15 por Ciudadano News, Nicolás Renna, doctor en Medicina, indicó: “La diabetes es una patología frecuente dentro de la población. Las últimas encuestas muestran que 1 de cada 10 argentinos tienen diabetes tipo II, que por su característica no requiere insulina inicialmente para su tratamiento".

Y completó con su relato: “Todas las enfermedades crónicas pueden ser trágicas, sobre todo la diabetes, la hipertensión, que son patológicas prevalentes y que necesitan para el control ir al médico. Nadie sabe que es hipertenso, sino se toma la presión, nadie sabe que es diabético si no tiene un control de glucemia en sangre, entre otras cosas que se pueden hacer."

Según el médico, "la gente al no tener síntomas pasa desapercibido, tenemos una alta prevalencia, pero un gran descontrol, y eso es lo que nos condiciona a que encontremos que de cada 10 diabéticos 4 ya tengan algún evento cardiovascular".

La diabetes se clasifican en las que requieren insulina, que "se da en gente joven inicial, la diabetes tipo I", algunas diabetes que tienen otros componentes y factores genéticos que "se da en adolescentes", y la diabetes más del adulto que" inicialmente anda muy bien con dieta o con antidiabéticos por vía oral y que después pueden entremezclarse entre sí, pero esa son las tres formas que uno pretende que la población conozca".

El profesional contó que los síntomas "es lo más complejo", y recalcó que "esto de estas patológicas que tienen un componente, un tipo de acción de mucho asintomático, es decir, no va a encontrar nada, y si no va al médico no se va a enterar".

Y amplió: "Cuando empiezan a aparecer los síntomas, uno de los debuts más importantes es el infarto miocardio, llegamos tardísimo, o algunas patologías como internación por una glucemia muy alta, esto no es un aviso, es un final".

Renna explicó que probablemente "aquellos pacientes qué tienen sobrepeso, sedentarismo y que tienen algunos estigmas relacionados con aumento de la insulina, puede tener lesiones de piel, incluso cuesta bajar de peso, son algunos estadios previos que son muy difíciles de clasificar porque puede entrar en otras patologías".

“Si se logra tomar la enfermedad en la parte precoz y se le hace un buen tratamiento, lo que se logra es llevar una vida medianamente normal. Una insuficiencia renal en un paciente de 45 años, no es lo mismo que un estadio terminal o diálisis a los 90", completó.

Para cerrar, Renna recomendó hábitos saludables como "hacer caminata, comer sano, dejar los hábitos tóxicos como por ejemplo el tabaco, y hacerse el control anual, que es una herramienta que tenemos a disposición y nos permite prevenir enfermedades que son cuasicatastróficas y que podemos llegarlas a tomar a tiempo”.