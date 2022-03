El Glaucoma: ¿cómo evitar esta enfermedad silenciosa?

Muchas de las problemáticas de salud son silenciosas y luego de algún tiempo empiezan a manifestarse y las personas se preguntan cómo prestar atención a estas afecciones que son ‘sigilosas’ como el Glaucoma.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano- lunes a viernes 12 el presidente de la Cámara de Medicina Oftalmológica, Gustavo Bodino fue consultado por esta enfermedad.

“El glaucoma es algo así como el enemigo silencioso de los ojos. Nosotros lo llamamos el sigiloso ladrón de la visión. Tener el diagnóstico implica no solo incremento de la presión ocular, hay una patología que lleva a la pérdida de la visión irreversible”.

El especialista indicó qué hay dos afecciones oculares que son muy frecuentes y que existe una posibilidad que se pierda la función visual; una es la retinopatía del diabético y el otro es el glaucoma.

“Suele ser una afección, que no genera demasiados síntomas, no pica, no duele ni arde pero se va perdiendo la visión y de no ser tratado el daño es irreparable”, comenzó explicando.

Asimismo destacó que en estos años de pandemia “los pacientes con este diagnóstico se han alejado, como también los que hubiéramos diagnosticado”, esto sucedió debido a que por la cuarentena muchas de más personas no asistieron a su control anual.

Sobre el Glaucoma sostuvo que “hay tratamiento, pero no cura” y que gracias a la tecnología y el progreso “hay una gran variedad de medicamentos para que la enfermedad se paralice”.

Y agregó: “Hay que tener en cuenta que una vez que el daño se hizo no se vuelve atrás”.

Según especificó el entrevistado, la patología “está distribuida tanto en hombres como en mujeres en todo el mundo y lo más importante es no llegar a la deteccion tardía”.

¿Cada cuánto es necesario consultar?

El especialista manifestó que lo ideal es “hacer una consulta al momento de nacer, a los 6 meses, al año y a los 3 años y luego cada dos o tres años”.

Una de las cosas que pueden ayudar a evitar este problema es “no usar tanto las pantallas tecnológicas” y consideró que en el futuro probablemente “vamos a padecer en el futuro de más miopía de la que tenemos hoy”.

Y concluyó; “ Hay que acostumbrar a los chicos al aire libre”.