El estrés atenta contra la salud cardiovascular: cómo evitar daños

Bajo el lema 'Usa el corazón para cada corazón', este 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Los promotores de este evento piden al mundo que se use el corazón de una mejor manera para la humanidad, la naturaleza, para ellos mismos y para cada persona, porque la salud cardiovascular le importa a cada corazón que late.

Este día se conmemora desde que en el año 2000 la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo designó para concientizar a la población.

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, los infartos de miocardio y los accidentes cerebro vasculares se cobran más de 17 millones de vidas al año y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030.

Cómo evitar daños cardíacos

Valeria Franciosi, cardióloga y miembro de la Federación Argentina de Cardiología, explicó en diálogo con El Interactivo, de Ciudadano News, cuáles son los síntomas a los que hay que estar atentos para evitar un daño cardíaco.

“Los síntomas generalmente que apuran a nivel del corazón son la falta de aire o el dolor de pecho. Correspondiente a la parte cerebrovascular, el tema de tener alguna alteración de no sentir alguna parte del cuerpo, no poder movilizarse, no poder hablar, mareos", indicó la especialista, aclarando que ante la aparición de alguna de estas manifestaciones, la persona debe consultar urgente al médico.

Para cuidar el corazón, los especialistas recomiendan tener hábitos saludables y, entre ellos, se destaca tener una alimentación saludable que reduzca el consumo de sal, evitar el consumo de grasas saturadas y aumentar la ingesta de omega 3 y pescado.

Además, hacer ejercicio físico al menos media hora diaria, evitar el consumo de tabaco, limitar el consumo de alcohol, controlar el colesterol y también el peso, ya que, la obesidad es un riesgo cardiovascular importante.

Franciosi señaló también que "el estrés es protagonista" y que "cada vez hay más gente estresada, con ansiedad. Hay personas de 20 años que son hipertensos, entonces probablemente cuando lo detecte a los 40 o 50 años el daño que haya hecho la hipertensión ya está instaurado".

“Hay que hacerse controles, hacer actividad física, hay que comer saludable y hay que hacer meditación y bajar los niveles de estrés”, sintetizó a modo de cierre.