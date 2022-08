Duelo en una separación: por qué muchos no vuelven a buscar pareja

Las separaciones son siempre dolorosas, porque los dos terminan con el 'corazón roto', ya sea por la nostalgia de ver como lo que era un proyecto a futuro culmina o porque alguno todavía sigue 'enganchado'. Por lo tanto, las personas que terminan la relación sufren igual o incluso peor que quienes fueron 'dejados' y también deben hacer un proceso de duelo.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Cidadano News, Diego Quindimil, psicólogo, indicó cómo se hace el duelo al separarse: “Depende de las circunstancias, lo que he visto es que hay personas que sufren mucho con la separación cuando se consuma". Pero, "otros hacen el duelo cuando están en pareja y cuando toman la decisión están transitando el duelo".

Y amplió: "También depende mucho de quién toma la decisión, no es lo que mismo que vos estés enamorado y otro tome la decisión de separarse".

Al consultarle si puede afectar al corazón físicamente, Quindimil manifestó que "lo emocional impacta en lo corporal y lo corporal en lo emocional. Somos sujetos biopsicosociales, entonces la vinculación entre el cuerpo y la mente son dos caras de la misma moneda. Por lo que podría generar esto y derivar en padecimientos psicosomáticos".

El psicólogo explicó como los lazos entre amigos pueden ayudar a sobrellevar la ruptura y dijo que "es complejo", más si "en la separación hay división de bienes", a que el problema es, "cuando esta división va con los afectos, cómo dividimos a los amigos en términos de bienes, esto forma parte de la familia política suegros, cuñados, ya que ahí se arman lindos lazos".

Y completó: "El tema es cuando aparece una nueva relación y el novio anterior tiene vínculo con los padres, los hermanos. Distinto es cuando hay hijos en el medio. Los padres del novio o novia son los abuelos de los chicos y son situaciones diferentes".

La convivencia y un dato desalentador

Quindimil sumó un dato desalentador al revelar una teoría desalentadora, "es algo cruel, pero tengo que decir que la mayoría de las parejas se van a separar. También hay que estar preparados para eso", y amplió: "La mayoría de las relaciones van a terminar".

Al consultarle si aceptar un vínculo dentro de la relación alentaría a que la pareja prospere, el psicólogo dijo: "Lo que creo es que las nuevas relaciones tiene una relación a la fidelidad sexual diferente a la de las generaciones anteriores", ya que no es "lo mismo que la relación a la fidelidad amorosa. No es lo mismo la fidelidad emocional que la sexual, incluyendo la fidelidad financiera".

La fidelidad "tiene varias caras, una cosa es tener una relación casual con alguien, otra enamorarse. Antes era todo lo mismo y era causal de divorcio".

“Duelo viene de dolor, hay etapas, pero algunas personas las extienden tanto que pueden derivar en depresión. Ahí es donde se transforma en algo patológico. De hecho, muchos no vuelven a constituir pareja porque quedaron marcados", reconoció.

El profesional manifestó que "hay que estar para lo que el otro quiera, no para lo que el otro no quiera, es como cuando decís 'salgamos, un clavo saca a otro, te presento gente', empujar a esos lugares no es práctico y no corresponde".

Es más, "es importante escuchar al otro, pero desde el otro, no desde lo que me pasó a mí y no hablarle mal al separado de su ex, porque no sabemos lo que puede pasar".

Para cerrar aportó: "Escuchar, ser empáticos y acompañar en ese proceso que lleva tiempo es suficiente”.