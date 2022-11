¿Dónde se guardan los huevos? Cómo chequear que estén en buen estado

Por más sencillo que parezca, realizar una correcta manipulación de alimentos en casa no es tarea sencilla, por lo que a continuación te dejamos algunos consejos a tener en cuenta a la hora de elegir cómo conservar distintos alimentos, evitando que estos se descompongan a corto plazo, como puede ocurrir con los huevos.

Si bien la mayoría de las heladeras traen espacios para conservar vegetales, como el cajón de la parte inferior, o la típica cubetera para los huevos en la heladera, no necesariamente todos estos alimentos deben ir allí.

De hecho, una de las dudas más frecuentes es dónde se guardan los huevos, y según explicó la bromatóloga María José Godoy a Ciudadano News "no es necesario guardarlos en la heladera, ya que usualmente los cambios térmicos generan condensación y esta misma debilita la pared del huevo, dejándola permeable y permitiendo así el ingreso de bacterias".

La especialista indicó que pueden ir en la heladera, aunque lo más aconsejable es conservarlos en un lugar fresco y seco, para evitar que sufran cambios de temperatura extremos.

Además, remarcó que lo ideal es consumir los huevos entre los 12 y 18 días de producidos, "ya que con el paso del tiempo el producto empieza a deteriorarse el doble de rápido".

¿Cómo chequeamos que los huevos estén en buen estado?

Cuando un huevo está en mal estado, el mismo está desbalanceado y "puede tener algo de olor, a pesar de no haber roto la cáscara", informó Godoy.

No obstante, hay algunos métodos para determinar la frescura de los mismos:

Una de las formas más sencillas para saber si un huevo está fresco sin tener que abrirlo es sumergirlo en un vaso con agua, con un 10% de sal disuelta. Si el huevo flota, significa que ya no se puede consumir . Según pierde la frescura, la cáscara se vuelve más porosa y esto justificaría la elevación hasta la superficie. Lo opuesto ocurre con los huevos ya cocidos que si flotan, no significa que estén en mal estado.

. Según pierde la frescura, la cáscara se vuelve más porosa y esto justificaría la elevación hasta la superficie. Lo opuesto ocurre con los huevos ya cocidos que si flotan, no significa que estén en mal estado. Por el contrario, si el huevo se hunde rápidamente quiere decir que es fresco y se puede consumir sin ningún tipo de problema. Si tarda en llegar al fondo del vaso unos segundos, sigue estando en buen estado, pero conviene que lo consumamos cuanto antes.

y se puede consumir sin ningún tipo de problema. Si tarda en llegar al fondo del vaso unos segundos, sigue estando en buen estado, pero conviene que lo consumamos cuanto antes. Si al cascar un huevo y echarlo sobre un plato la yema queda compacta y el huevo no se expande demasiado, el huevo está fresco. En caso contrario, si la yema está totalmente difuminada por todo el plato, el huevo no es fresco.

¿Qué pasa si hay sangre en el huevo?

Por otro lado, la bromatóloga señaló que "es normal" que dentro del huevo pueda haber sangre y si esto ocurre es porque "ese huevo seguramente fue fecundado, pero al no tener el calor y ambiente necesario, la maduración no prosperó, pero esto no impide su consumo ni varía sus sabores en nada. Tampoco trae problemas de salud", completó la bromatóloga.