Día Mundial Sin Tabaco: los jóvenes cada vez comienzan a fumar antes

Cada 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto negativo de fumar en la salud de las personas, en la sociedad y el medio ambiente.

María Eugenia Lértula, coordinadora de la Unidad de Prevención y Cesación Tabáquica de OSEP, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) e indicó que la edad de inicio es cada vez menor: “Eso muestran las estadísticas y también es lo que vemos a diario. Se ha visto que antes de los 13 años la mitad de los chicos al menos ha probado el cigarrillo. Entre los 15 y los 18, cerca de un 20% fuma en forma diaria. A partir de los 18 casi el cuarto de la población está fumando, algunos empiezan con el cigarrillo electrónico y otros con el tradicional".

“Lo que vemos es que las mujeres adolescentes están fumando más que los jóvenes, mayor cantidad y a menor edad respecto de los varones. Ese es uno de los cambios en los últimos tiempos", indicó la especialista, y agregó que “la gran mayoría necesita dos o tres intentos serios, con ayuda, para dejar de fumar definitivamente”.

-¿Existe el fumador social?

-Es una forma de catalogar, desde el punto de vista de la salud pública es fumador. El consumo del cigarrillo hace daño en pocas cantidades como en muchas, depende de la cantidad que se fume, de la herencia, del contexto, de la vida saludable o no que lleve el fumador. Hay personas que fuman como recompensa positiva, quiere decir que fuman en momentos de ocio, en relax, en compañía de otros. La nicotina que produce la adicción libera la dopamina que nos genera cierto grado de gratificación. Es difícil que una persona se mantenga solamente como fumador social, lo más probable es que se transforme en un fumador que aunque sea un cigarrillo en la semana fume, por la capacidad de adicción que tiene la nicotina.

-¿Qué políticas se pueden hacer, más allá del aumento del precio del cigarrillo, para evitar el inicio temprano?

-Se ha visto concretamente que las campañas de concientización siempre ayudan, pero en los jóvenes afecta considerablemente el aumento de precios. El incrementoo de precios a través de impuestos, porque no es lo mismo que la ganancia se la lleve la tabaquera a que vaya al Estado a programas de salud. Se ha visto que sirve para los adolescentes estrategias como aquellas para aprender a decir que no, resistir la presión social para fumar. Si en el grupo fuman ejercen presión para fumar, tomar alcohol y demás. Estas prácticas para enseñar a decir que no, sirve más que simplemente mostrar un pulmón negro. Porque estas alternativas tienen que ver con algo a largo plazo.

-¿Un chico que ve en su casa que los papás fuman tiene más chances de iniciarse en el cigarrillo?

-Sí, hasta el doble. Sobre todo que fumen sus padres y en hermanos mayores. Si la madre fumó mientras estaba embarazada, también se ha visto que se activan los receptores a nivel cerebral y esta persona se puede hacer más rápidamente adicta. Son cuidados que debemos tener desde el principio. Son factores de riesgo que el chico puede tener, si cuando niño se lo mandaba a comprar las tortitas y el paquete de cigarrillos se naturaliza el consumo.