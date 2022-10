Día Mundial de la Salud Mental: aumenta la cantidad de personas con estrés

Este lunes 10 de octubre se conmemora el Día de la Salud Mental promovido por la Federación Mundial de la Salud Mental y cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Teniendo en cuenta que año tras año aumenta la cantidad de personas que padecen estrés, esta situación se ha vuelto preocupante y Argentina sube en el ranking de población afectada.

La Licenciada Mirta Carballo, Psicóloga habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó cómo se puede hacer para que algunas cosas no nos afecten: "Yo recomiendo a mis pacientes no ver noticieros. Porque a pesar de que en el teléfono y en YouTube tenemos noticias, no es lo mismo estar consumiendo malas noticias".

En este sentido, destacó que todas las personas "tenemos diferentes problemas; económicos, sociales etc", pero sumado a que en el país "hay mucha demanda y se hace imposible poder tratar a una persona cuando te dan un turno a tres meses", se vuelve muy complicado poder atenderse y definitivamente incide en la cantidad de personas que están estresadas.

Por otra parte, detalló que por la forma en que se vive hay muchos niños y adolescentes que padecen estrés a diferencia de antes que solo lo tenían personas mayores.

¿Cómo darnos cuenta que tenemos estrés?

La entrevistada, explicó que "cuando aumenta la ansiedad y estamos pendientes de lo que va a pasar dentro de un rato, eso nos estresa. No es una cosa de sentirse mal o acelerado, sino que nos empezamos a enfermar. Hay muchas enfermedades que parten del estrés.

Consejos para contrarrestar el estado de estrés

Sobre lo que hay que tener en cuenta a la hora de evitarlo o disminuir esta afección, aconsejó: "Hay que volver a uno mismo y no estar tan pendiente del afuero, sino conectarse con uno, hacer alguna meditación y tomarse esos cinco minutos de relax para estar en el presente", entonces agregó "en el presente hay muchos menos problemas".

Finalmente, indicó que hay que ser conscientes que muchas enfermedades "parten del estrés" es decir "puede tener problemas gástricos, psoriasis, pérdida de cabello" etc.

¿Qué son los trastornos mentales y cuáles son sus causas?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un trastorno mental se caracteriza por una alteración clínicamente significativa de la cognición, la regulación de las emociones o el comportamiento de un individuo. Por lo general, va asociado a angustia o a discapacidad funcional en otras áreas importantes. También se denominan problemas de salud mental a los trastornos mentales, a las discapacidades psicosociales y (otros) estados mentales asociados a una angustia considerable, discapacidad funcional o riesgo de conducta autolesiva.

Por último, los trastornos mentales también tienen causas de carácter biológico, dependientes, por ejemplo, de factores genéticos o de desequilibrios bioquímicos cerebrales.

La Dra. El Haj explicó que "la pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de salud mental en todo el mundo, aumentando los nuevos casos de afecciones de salud mental y empeorando las preexistentes. También ha producido interrupciones significativas en los servicios para trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias"

En América Latina, se conoció que casi 100.000 personas mueren por suicidio cada año en la Región.

¿Cuáles son las señales de tener un problema de salud mental?

La profesional de la obra social OSPEDYC comenta que, cuando se trata de las emociones, puede ser difícil saber qué es normal y qué no. Pero los problemas de salud mental tienen signos de advertencia, como:

● Cambios en sus hábitos alimenticios o de sueño

● Aislarse de las personas y actividades que disfruta

● Sentirse con poca energía

● Sentirse vacío o como si nada importara

● Tener dolores y molestias inexplicables

● Sentirse impotente o sin esperanza

● Fumar, beber en exceso o el inicio de utilización de drogas ilícitas

● Sentirse inusualmente confundido, olvidadizo, enojado, molesto, preocupado o asustado

● Tener cambios de humor severos que causan problemas en sus relaciones

● Tener pensamientos y recuerdos que no puede sacar de su cabeza

● Escuchar voces o creer cosas que no son ciertas

● Pensar en lastimarse a sí mismo o a otros

● No poder realizar tareas diarias como cuidar a sus hijos o ir al trabajo o la escuela