Datos que alarman: cuál es la edad de inicio de consumo de drogas

La producción y el consumo de cocaína crece sin pausa en el mundo y en la Argentina. Según el Informe Mundial sobre Drogas de 2022, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), Argentina es el país sudamericano donde más aumentó el consumo de cocaína en la última década.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News, Marta Hintuchi, coordinadora del Plan Provincial de Adicciones del Gobierno de Mendoza indicó: “Esto lo recibimos por un medio ayer. Pero también decir que este año en Argentina se van a llevar a cabo dos situaciones importantes. Una es el censo de dispositivos de asistencia que hay en nuestro país. Otra es el censo población en relación al consumo de drogas en Argentina, los dos estudios están a cargo de Sedronar".

“El estudio que hizo la ONU plantean que Argentina fue el país con un consumo mayor de cocaína. En Mendoza nos preocupa el consumo de cocaína y la red en la que circulan los consumos de sustancias ilícitas, que privan a los usuarios de saber qué se consume. Eso implica otros riesgos para los usuarios", manifestó.

Al consultarle sobre desde qué edad se comienza consumir en Mendoza, Hintuchi expresó: "En el último estudio de Sedronar, que fue en el 2017, y que este año vamos a tener datos actualizados; la edad promedio es entre 14 y 15 años para la mayoría de sustancias que se consumen en el país y Mendoza tiene la misma tendencia que en Nación", por lo tanto "hay menores de 14 que se inician en el consumo".

Y amplió: “Nosotros tenemos grupos de personas de 40 o 50 años y tal vez llevan un consumo de más de 10 a 20 años", pero "cuando uno les pregunta a qué edad comenzaron a consumir, todos dicen después de los 20. Si le preguntamos hoy a una persona de 25, comenzó a los 15 o antes", por lo tanto, "ese es el dato preocupante".

Con respecto al impacto tiene el inicio en las drogas a tan corta edad, Hintuchi manifestó: "Hay dos dimensiones importantes, generalmente se pone el acento en lo cognitiva en relación a los efectos de consumo de sustancias en las estructuras cerebrales, ese es uno de los efectos", es más, "me animo a decir que el efecto más inmediato está en lo social", ya que "hay chicos y chicas que consultan a los 14 y han empezado a consumir cannabis o alcohol a los 12 o 13 y ha sido coincidente con la edad en la que abandonaron la escuela".

Por lo tanto "dejan la escuela no porque haya producido un daño neurológico, sino porque en lo inmediato se produce una falta de inclusión en los sistemas sociales".

Al consultarle sobre cuáles son las alertas a las que se debe estar atentos en casa, la coordinadora dijo: "Los datos a tener en cuenta son cambios en la conducta, que cada una de las familias sabemos reconocer en los hijos sobre algo que no funciona como venía. O se aíslan, dejan de hablar, están irritables", por lo tanto, "hay que reconocerlo en cada personalidad, eso que a los padres les llama la atención, porque el modo de expresar las emociones es distinto".

Es importante que "la familia se anime a pedir ayuda donde se sientan seguros, puede ser el mismo pediatra al que uno le consulta por cuestiones físicas y a hacer la consulta donde se sientan seguros para iniciar el proceso", aconsejó.

Y cerró: "Hay temas en los que los adultos tenemos que ocupar otro lugar donde eso implica mirarlos y alojarlos desde un espacio contenedor y seguro. Que uno pueda poner límites, una mirada que no es la del amigo, puede mirar cosas que los adolescentes no porque ellos van a decir esto lo manejo, fumo y no me pasa nada”.