¿Cuándo es momento para congelar óvulos? La forma de poner en pausa el 'reloj biológico'

Cada vez son más las mujeres que deciden postergar su maternidad, por múltiples motivos, y buscan como opción congelar sus óvulos para elegir luego cuándo ser madres. En el 2020 hubo un 30% más de procedimientos que en el 2019 y, en el primer semestre de 2021, un 100% más que el primer semestre de 2020.

La presión del 'reloj biológico' hace que la técnica de congelamiento de óvulos sea una herramienta empoderadora, muy elegida en la actualidad, pero la realidad es que hay poca información sobre cuándo es recomendable acceder.

Según explicó en El Interactivo —de Ciudadano News— el especialista en medicina reproductiva Ramiro Quintana, "la mujer nace con una cantidad limitada de óvulos, o sea que no produce a lo largo de su vida. Como pierde óvulos todos los meses, llegará un momento en que esos óvulos serán poquitos. A la vez pierden calidad, con lo que aumenta la posibilidad de que sea más difícil tener un embarazo o tener pérdidas o complicaciones con los recién nacidos".

"Esto se hace más notable a los 32, pega otro salto a los 35, vuelve a pegar otro salto a los 37 para pegar un salto importante, disminuyendo la chance de embarazo a partir de los 40", agregó en línea el doctor, remarcando que esto "no quiere decir que una mujer de 37 años no pueda quedar embarazada o que una mujer de 39 años pueda tener un hijo sano".

Congelar la vitalidad del óvulo

Quintana remarcó que siempre se habla de chances, frecuencias, ya que "la reproducción en el ser humano es sumamente difícil, es al revés de otras especies".

"Si sumamos que nuestra posibilidad animal es bajita y en el tiempo va perdiendo calidad, número, voy a disminuir mi chance. La congelación permite mantener la vitalidad del óvulo", detalló, agregando que el óvulo "puede estar congelado 40 o 50 años", aunque no hay total precisión sobre esto, debido a que es un mecanismo relativamente nuevo.

El congelamiento de esta célula le pertenece plenamente a la mujer que se somete a tal procedimiento, ella puede decidir si lo usa, lo dona o no.

Procedimiento

“Normalmente, una mujer todos los meses ovula un solo óvulo, para que sea fuerte y pueda ovularse hay un montón óvulos chiquitos que hacen fuerza y lo ayudan a crecer. Lo que nosotros hacemos es dar medicación desde el principio de un ciclo menstrual para que el óvulo chiquito ayude a crecer al otro", indicó.

Además, por medio de medicación hacen que la mujer tenga más óvulos, "cuantos más tengamos para congelar, mejor, porque tiene más chances. Les damos medicación subcutánea, que la paciente se da sola en la panza, con agujas chiquititas. Hace controles ecográficos y análisis de sangre durante 10 a 12 días. Cuando tienen buen tamaño los folículos, se sacan por ecografía, no hay que abrir la panza ni operar ni nada".

El proceso se realiza con sedación, "la mujer entra y sale caminando", aclaró el médico, aclarando que "por ecografía transvaginal se aspiran los óvulos. Tiene dos días de reposo relativo y después vuelve a la vida normal".

Cuando los folículos tienen buen tamaño, se sacan por ecografía.

¿Qué ocurre con mujeres con ovario poliquístico?

El síndrome del ovario poliquístico es una afección en la cual una mujer tiene niveles muy elevados de hormonas. Se pueden presentar muchos problemas como resultado de este aumento, incluyendo irregularidades menstruales e infertilidad.

Debido a que es un problema que aqueja a gran cantidad de mujeres, Quintana puntualizó que en este tipo de casos la persona tiene más óvulos de lo normal, "es todo lo contrario a una mujer menopáusica" y "no quiere decir que forme quistes constantemente".

"Puede ser que tiene una alteración en la calidad, pero para eso también hay medicación para ayudar a la mejora. Pero una mujer con ovario poliquístico tiene exceso de óvulos, por lo que tendrá mejores chances para congelar. Eso implica que tenemos que tener cuidado para que no tenga riesgo posterior de agrandamiento de sus ovarios o complicaciones", comunicó el especialista.

Cuándo se contempla la cobertura plena

Por último, el especialista en fertilidad aclaró que la congelación de óvulos está cubierta al 100% por el Estado, obras sociales o prepagas "para mujeres con enfermedades que puedan disminuir la función del ovario. Chicas que deben hacer quimio o que van a recibir medicación que daña el ovario, o que han tenido muchas cirugías".

No obstante, cuando se trata de una postergación de la maternidad, no se contempla la cobertura del tratamiento y, de lo contrario, se toma como una práctica particular.