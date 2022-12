Covid, gripe o bronquiolitis: cómo distinguirlas en bebés y niños

En los últimos meses, hubo una aceleración de casos de gripe y coronavirus. A pesar de que estamos lejos del invierno y de las temperaturas bajo cero, muchas personas comenzaron a experimentar un tipo de gripe, y en otros casos, se descubrió que era Covid.

Es por eso que muchas familias tuvieron que preguntarse cuál es la diferencia entre una y otra, más que nada porque se conció que la mayoría de los pequeños, también pueden verse afectados por la bronquilotis, un virus similar.

Según destacan los especialistas, la bronquiolitis "es una infección respiratoria aguda y afecta sobre todo a los menores de 1 año. Puede ser causada por distintos virus; el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)".

Rosita Ibarra, pediatra, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y explicó que estas tres enfermedades "comparten los mismos síntomas y son de origen viral".

¿Cuáles son las diferencias?

"El covid puede empezar con decaimiento, puede presentar fiebre, rinorrea que es agua por la nariz. La gripe es igual solo que su componente es que está más decaído en cama. La bronquiolitis, es el primer episodio de bronquitis obstructiva en los chicos, ahí comienza con congestión nasal, con mocos en la nariz pero después tienen alguna afectación en el pulmón con un poco de tos. Ahora la herramienta es hacerles un hisopado para poder diferenciarlo", comentó.

Teniendo esto en cuenta "se recomienda a las mamás tener unas pautas de alarma para los tres cuadros virales" además de "estar en reposo e hidratarlos" y solo "llevarlos al pediatra "cuando no come, cuando está agitado, cuando se le hunden las costillas al respirar, cuando no puede dormir o alimentarse".

Si bien la fiebre "asusta" no hay que considerarla algo grave, porque "es un mecanismo de defensa" aseguró. Esto quiere decir que "el organismo se está defendiendo" y a pesar de que es algo incómodo se tiene que "bajar de apoco" y tener cuidado en algunos detalles. "Si uno se tapa, y tapa la piel no va a bajar la temperatura, entonces generalmente hasta 3 días pueden tener fiebre y no por eso se debe estar yendo a la guardia".

Por su parte, conasejó que para evitar estos virus hay que cuidar "la ventilación de la casa, mantener la limpieza de las piletas y tener estas precauciones cuando están al sol, si están enfermos no concurrir a actividades porque van a contagiar a otros. Esto se contagia por las gotitas que uno larga etc".

Y recordó los detalles que conocimos a partir del coronavirus: "Hay que toser en el codo y lavarse las manos, ponerse barbijo durante y después de dar de mamar hay que lavarse las manos".