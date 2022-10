Comunicar el fallecimiento de un ser querido no es tarea sencilla, pero menos aún si no se aborda con las herramientas necesarias frente a un niño o niña. Si bien hay múltiples aspectos a tener en cuenta, entre los principales se destaca el no temer a la palabra 'muerte'.

La muerte es un proceso irreversible que resulta del cese de la homeostasis en un ser vivo, es decir, de su incapacidad de utilizar energía para mantener al organismo vivo, con lo cual las funciones vitales llegan a su término.

Pese a que comunicar el deceso de algún ser querido a un menor de edad es complicado, hay varios puntos que no se deben pasar por alto, para evitar que el niño no entienda con claridad el mensaje.

En primer lugar, es importante remarcar que esta información debe ser brindada por los padres o responsables del menor, con palabras sencillas.

No optar por eufemismos

La licenciada en psicología Natalia Novaro habló al respecto en El Interactivo, de Ciudadano News, e indicó que siempre es interesante la preparación previa a los hechos.

"Cuando tenemos que hablar con los niños tenemos que tener en cuenta la edad evolutiva que ellos tienen, no es lo mimo lo que puede comprender un niño de 3 años que uno de 5, de 7, todos los niños van teniendo contacto con la muerte de algún modo, por diferentes causas, y, a veces, hay muertes más sencillas, como puede ser la de una mascota", advirtió.

Por temor a llamar la muerte como tal, muchas veces se usan recursos tales como "se fue de viaje" o "se quedó dormido", pero lo óptimo, según la especialista, no es elegir eufemismos.

"A veces nos enredamos con explicaciones de viajes, que después es difícil de sostener porque los niños entienden como literal un viaje, entiende que alguien va a irse, pero va a regresar y allí no vamos a poder dar respuestas", detalló.

En el afán de suavizar, se cae en términos inadecuados que no hacen más que confundir, remarcó Novaro, lo que, en consecuencia, puede terminar provocando algún tipo de trastorno.

"Hay mucho trastorno de sueño que está generado o que fue en principio sostenido por esta idea de que 'se quedó dormido' o 'está descansando'. Ahí la palabra muerte, que cuesta tanto amigarnos, ofrece una idea más concreta para ellos (los niños) que estos otros intentos o alternativas, porque si le decimos a un niño que quien murió está durmiendo, probablemente tema al momento de irse a dormir", señaló en la misma línea.

Información de calidad

Por otro lado, la licenciada sugirió brindar información de calidad, para evitar que el niño o niña realice búsquedas por su cuenta: "El problema es cuando nosotros no damos información porque tememos angustiarnos delante de ellos y eso no es un problema, porque si los chicos nos ven angustiados, lo que aprenden es que eso es un sentimiento adecuado a lo que estamos viviendo".

"A veces no lloramos delante de ellos para no angustiarlos y eso luego lo hacen ellos para no angustiarnos, entonces cuanta más información de calidad demos, ellos menos construcciones de fantasía van a hacer", agregó.

Los niños, ¿deben ir a los velorios?

Para cerrar, Novaro recomendó ir por acciones que signifiquen una despedida para el niño o niña a la hora de un fallecimiento, sin que esto signifique necesariamente ir a un velorio.

Si se lleva a un niño a un velorio, lo ideal es que sepa en qué condiciones va a estar el fallecido.

"Se puede hacer una acción que signifique una despedida, que la simbolice, como una carta, un dibujo, algo que sea del mundo de ellos y que no se los exponga a este ritual. Igual, insisto, esto es según las creencias familiares, pero lo que sugerimos es que le pregunten a los niños, brindándoles información de lo que va a suceder".

Y completó: "Si los van a llevar al velorio, que sepan cómo va a estar la persona, que no se va a mover, que estará en una caja de madera, cuestiones que nosotros sabemos que los vamos a exponer, anticiparles para que ellos sepan y decidan".

La licenciada cuenta con un espacio virtual de apoyo a las familias que pasaron situaciones de duelo general, específicamente gestacional y perinatal. Los interesados en profundizar esta información pueden ingresar a @conlalunacomocuna, en Instagram.