Cómo proteger a los animales de las altas temperaturas

Los animales, al igual que ocurre con los seres humanos, también padecen y sufren la ola de calor. Estas temperaturas tan extremas superiores a los 40 grados pueden provocar muertes repentinas y una reducción en las poblaciones de aquellas especies más sensibles al sofocante calor.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Marcelo Zysman, veterinario, señaló: “El golpe de calor en los perros es una instancia cuando el animal no puede guarecerse de temperaturas extremadamente altas. El perro no transpira como las personas, jadea y ese mecanismo no es un mecanismo muy eficiente, además hay que pensar que el animal siempre lleva consigo un abrigo de piel, entonces su temperatura corporal se altera mucho más rápida que la nuestra, por eso los cuidados.

Zysman explicó que “si sentís que tu animal está hiperjadeante, postrado, con los ojos relativamente perdidos, no se puede incorporar y sabes que puede haber estado sometido a calor extremo, el beneficio de la duda se lo das al animal, no hay que esperar porque está juego su vida. Es una emergencia".

Por lo tanto, las recomendaciones son; "en el caso de los perros se ven afectados por el calor a diferencia del gato, que sabe dónde y cómo guarecerse", es más, "como regla general no está limitado a nuestros deseos, el gato trepa, se acomoda, sabe cómo mejorarse, pero si el gato está jadeando como si fuese perro hay que ir corriendo al veterinario".

Y completó: “El perro recibe más calor de abajo hacia arriba que de arriba hacia abajo. Si el perro tiene que salir, plan uno, pongo una mano en la vereda, si quema no salga, plan dos, si tiene que salir sí o sí el animal, lo deben sacar por la vereda de la sombra hasta el lugar apropiado, ofreciéndole agua".

El veterinario reconoció que los horarios para salir indicados son "antes de la salida del sol y luego de la puesta de sol".

“Los animales pisan con sus dedos, los almohadillas que lo protegen están preparadas para el calor y el frío, pero no el espacio entre los dedos, entonces la arena de la playa se va por los dedos y la pielcita entre los dedos es muy delicada y se hacen dermatitis severas y se queman. Si se pueden evitar llevar los perros a la playa los días extremos es lo mejor”, completó.