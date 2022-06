Cómo evitar las caries en los niños: causas, prevención y tratamiento

La caries es una infección de los dientes causada por algunas bacterias presentes en la boca cuando se consumen alimentos azucarados, que producien ácidos que destruyen el esmalte dental.

Gabriel Saracco, presidente de la Federación Odontológica, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y brindó consejos para evitar las caries en los niños. “Principalmente, hay que tener en cuenta la educación y prevención mediante las técnicas de higiene, que nacen desde la cuna. Lo más importante es la educación de los padres, porque les van a enseñar a los hijos de higienizarse, cuidar la dieta", explicó.

-Hay mucho consumo de leche con chocolate en los niños

-El primer cuidado y control de un niño para concurrir al odontólogo es con la primera salida de elemento dentario. Elemento cristalino, blanco, ese primer diente que hay que higienizar. Mediante el juego y el uso de cepillos dentales con figuras o cremas dentales más agradables, llevamos al niño a que adquiera el hábito y que no se vaya a dormir o a la escuela sin lavarse los dientes.

-Muchos padres les preparan la mamadera para dormirlo, le echan azúcar y el niño se queda con esa melaza pegada en los dientes. Esto favorece la reproducción bacteriana, lo que genera una base de bacterias que son altamente cariogénicas. Es importante educar a los padres, que muchas veces les dan esos jugos que son a base de soja, altamente endulzados. Es sumamente fundamental adiestrar y enseñar a los padres que es mejor un alimento saludable, una fruta o caramelos que son bajos en azúcar.

-¿Cómo pueden los padres controlar la boca de los niños y detectar un diente que requiere de visita al especialista?

-El diente de leche, que es la dentición temprana, advierte a su huésped del dolor cuando está cercana a la pulpa o por el empaquetamiento de comida. Antes de eso, el niño no puede avisarnos que le duele. Muchas veces le duele y no sabe expresarse más que llorando. Simplemente se hace con la visión, haciéndole abrir la boca al niño, mirando si hay manchitas oscuras raras y concurrir al odontólogo. Si el niño cuando come se mete el dedo en la boca y trata de sacarse cosas también estar atento. Siempre con el control ocular, otra forma los padres no tienen. Apenas el niño se queje es algo grave.

-Son manchitas marrones, oscuras, en el medio de la muela. Siempre una manchita distinta a un diente blanco concurrir y hacer consulta, con una consulta cada seis meses tendremos dentadura sana y con alimentación sana. Los niños van a comer dulces, pero deben saber higienizarse y decirles que poquito es mejor. Si me meto un caramelo a la boca, en media hora la saliva renueva y limpia todo, si me meto otro caramelo a la boca tenemos otra media hora y permanentemente vamos a tener una boca con un diente ácido, que se desmineraliza y comenzamos con las caries. Cuando tenemos una caries es más difícil limpiar, se produce la acidez debajo y así sucesivamente.

-¿Se aconseja alguna pasta dental con flúor?

-En su gran mayoría las pastas son cosméticas, sirven para tener rico gusto o aliento en la boca. Muchas veces son con alto contenido de flúor. Para los niños lo aconsejable es que sea básica. Si uno aplica al niño alto contenido de flúor, el niño no sabe escupir y puede ingerirla, generando algunos problemas intestinales. No es indispensable el uso de pasta dental, pero sí la limpieza de dientes. Sin crema dental no deje de cepillarse los dientes, lo que importa es la remoción de la placa bacteriana.