Cada vez son más visibles los vínculos tóxicos en las parejas. Si bien es un tema que "está de moda" hablar, desde los inicios de la humanidad ha existido la toxicidad en todos los tipos de vínculos. Algunas personas, son conscientes de lo que hacen, pero otras tantas creen que la toxicidad es sinónimo de seguridad y control. ¿Por qué somos tóxicos, Cómo detectamos cuando lo somos?

Pablo Melicchio, psicólogo, habló en el Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y contó todo sobre este tema.

"Una persona tóxica es quien no se hace cargo de lo que se genera a sí mismo y lo que genera a los demás, genera vínculos enfermos y patológicos"

Asimismo, indicó que “es un término que se puso de moda en los últimos años" y que esto es positivo, porque "como hablamos de bullying" también hay que hablar de esto.

Por otra parte, destacó que “es verdad que se pone el foco en la pareja, porque creo que de todos los vínculos es el que más tiene prensa, se sobrevalúa y el de pareja es importante, pero es uno de los determinantes en la vida". En este sentido, "los vínculos de amigos, amigas, los laborales, con la familia creo que hay muchos vínculos que cuidar y si uno es tóxico, lleva su toxina a todos lados".

El entrevistado manifestó que la mayoría de las veces "cuando hay una pareja tóxica es porque uno de los dos sobre todas las cosas, quizá los dos son tóxicos. No creo que alguien funcione de manera tóxica solo en la pareja"

Sobre este tema, explicó que "una de las toxinas más graves es la violencia y que debido a eso "hemos visto en estos últimos tiempos casi un femicidio por día" y así puso un ejemplo: “Cuando uno analiza el efecto que tienen los agrotóxicos en las plantas, toda la población que está cerca de donde se riega con agrotóxicos tienen cánceres, abortos espontáneos, malformaciones. Cuanto más cerca estás de los tóxicos más se te perjudica la salud mental. Si estás cerca de alguien que es muy tóxica te va a alterar la salud psicofísica y espiritual".

Finalmente, sostuvo que para darse cuenta, por lo general estas personas son controladoras, manipuladoras, psicopáticas, perversas que les importa su capricho, su ley, no contemplan el deseo o necesidad del otro, quieren llevar todo a su conveniencia, te anulan. Y concluyó expresando que si una persona se siente libre, genuino, si puedo ser yo o todo lo contrario me acomodo al reinado de esta persona o me acomodo porque tengo miedo, porque no me quiero quedar sola o solo. Todo condicionamiento a mi libertad de ser es violento".