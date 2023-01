¿Cómo curar y prevenir las 'llagas' en la boca?

Las "ampollas" llamadas también “úlceras aftosas” o llagas, son heridas comunes en las personas. Se trata de tejidos blancos de la boca o en la base de las encías, que son como lastimaduras que duelen y arden y que como aparecen, se van después de algunos días.

Según se conoció, a diferencia del herpes labial las aftas no aparecen en los labios y éstas no suelen ser contagiosas. Si bien a lo largo del tiempo se han realizado numerosos estudios sobre esta afección, aún no se tiene mucha claridad sobre las causas de la aparición de las aftas. Estos brotes pueden producirse por una combinación de diversos factores, en principio, relacionados con el sistema inmune.

Remedios para sanar aftas

Aunque hoy en día hay diferentes cremas y productos farmacéuticos que pueden ayudar a disminuir las molestias, como el agua oxigenada líquida, también se puede optar por remedios naturales a los que se puede recurrir de forma inmediata para tratar de calmar los malestares.



Manzanilla

La manzanilla es una de las hierbas medicinales más antiguas. Desde siempre es conocida como una planta antiinflamatoria por el ser humano y no en vano es una planta muy popular. Se utiliza también como aliviador y antiséptico.

Aloe vera o sábila

Es una plata que tiene propiedades cicatrizantes, antiinflamatorias, antisépticas y bactericidas, pero hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos y algunas no se pueden consumir ni probar, porque son tóxicas.

Nogal

De acuerdo con el Atlas de las Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM, las hojas de este árbol son antimicóticas, bactericidas y vermífugas.

Romero

Sobre aplicaciones directas, se tiene que el romero puede emplearse para problemas de la piel, para cicatrizar heridas y aftas. También puede utilizarse para poner en alguna infusión y de ahí tomarla.

Cómo prevenir aftas



Los expertos aconsejan que para ayudar a disminuir la aparición de llagas o aftas se pueden hacer diversos cambios, entre ellos en la alimentación, evitar productos con mucha azúcar y grasa que puedan generar "calor al estómago", como también mantener un estilo de vida saludable, realizando actividad física, cada un cierto tiempo, para "descargar energía contenida" que puede estar generando cambios de humor en nuestra personalidad.