¿Cada cuánto se debe colocar el protector solar? Cuidados a tener presentes

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas máximas, la exposición al sol es mayor, lo que implica acudir a mayores cuidados para evitar daños adversos. Si bien todos deben estar en alerta, es necesario prestar especial atención al cuidado de la piel de los niños, ya que es mucho más sensible que la de los adultos, debido a que no ha desarrollado aún la capacidad de generar melanina, es considerablemente más fina y todavía no tiene bello suficiente que la proteja.

En primer lugar, vale destacar que los niños menores de un año no deben exponerse al sol, de hecho, hasta los seis meses no está recomendado el uso de protectores solares.

Según explicó la dermatóloga y dermopediatra Paula Luna, en diálogo con El Interactivo, de Ciudadano News, la mejor protección para los niños es la ropa —principalmente la que tiene filtro uv— y los accesorios, tales como gorras y lentes.

“La idea no es volverse loco, ni que el sol sea nuestro enemigo. Es necesario el sol, tiene un montón de bondades, pero por eso tenemos que tener una relación saludable con el sol", especificó la especialista.

Por otro lado, indicó que "cuando nos ponemos colorados es una señal de que hay que salir del sol", pero hay que estar más en alerta cuando no se siente el impacto del sol en la piel, ya sea por estar dentro de la pileta o en la nieve.

Protección todo el año

Luna reiteró que la protección contra el sol debe regir todo el año, "no solo en el verano", sino siempre que la persona esté al aire libre.

“La protección a través de la ropa es la mejor. Además de todas las medidas, tenemos que sumar el horario. Hay que tratar que la exposición directa al sol no sea entre las 10 y las 16, porque el sol está más cenital y los rayos afectan más a la piel", puntualizó.

En caso de tener un niño menor a un año, la recomendación de la dermatóloga es no exponerlo al sol, de ninguna manera. A partir de dicha edad en adelante, lo aconsejable es aplicar pantallas solares con factor 30 o 50 y repetirlo cada dos o tres horas.

“El 80% de la radiación solar que recibimos en nuestra vida la recibimos durante la infancia y se acumula para el resto de la vida", informó, haciendo hincapié en que la piel cobra el sol que toma la persona sin cuidados desde los primeros años de vida, lo que puede desencadenar en un cáncer de piel a futuro.