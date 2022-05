Bullying en Mendoza: "Hay más agresión y se potencia con las redes"

El bullying o acoso escolar es un tema que en generaciones anteriores se normalizaba, pero que actualmente ha despertado alertas en distintos sectores por la violencia y cotidianidad con la que se presenta, ya que en los últimos meses se han registrado casos de gran trascendencia tanto a nivel local y nacional.

En declaraciones con Ciudadano News, Florencia Abasolo, licenciada en Psicología, especializada en Educación y miembro de Abume (Asociación de Bullying Mendoza), indicó: "Esto no es una problemática actual, siempre hubo, pero lo que sí hay es más agresión que se potencia con las redes sociales".

"Diariamente podemos ir configurando y construyendo una relación, ya que los padres inciden y dan lugar para construir, ya que desde casa no se generan espacios ni tiempos para la reflexión, la impulsividad nos lleva a un ritmo que no nos da lugar a pensar lo que sucede, nos predispone a escuchar, profundizar. Actualmente es todo reacción y defensa, manifestó.

Por como se manifiesta el bullying, la profesional detalló: "Las conductas más frecuentes tienen que ver con el aislamiento y la desmotivación. El joven empieza a tener miedo y comienza a activarse su sistema defensivo, que lo lleva a la inhibición ante este acoso escolar. Siempre es importante en las familias poder distinguir cuando es acoso escolar. Esta asimetría de poder y esta conducta reiterada en el tiempo es lo que va menoscabando la integridad emocional de esa persona".

A lo que agregó: "Lo que uno va percibiendo es el cambio de conducta, inhibitorias, angustia, paralización, por eso es importante estar alerta ante estos cambios abruptos que también van acompañados en la disminución del rendimiento escolar, ya que la afectividad influye en todas las funciones cognitivas".

"Como padres podemos ver bajo rendimiento, baja en las notas, ansiedad, crisis de angustia, episodios donde el chico lo somatiza, transpira, tirita con palpitaciones y nervios por enfrentar esa situación", detalló la especialista.

La familia del chico que hace bullying

Si bien no se debe generalizar, Abasolo reconoció: "Debemos tener, como adultos, la apertura para poder analizar una multiplicidad de variables, ya que ante una situación de ataque, ya sea que lo están hostigando o lo están señalando como el agresor, está el padre que viene a defender a su hijo. Existe esa protección, por eso es tan importante para los grandes poder desidentificarnos de nuestro apego por un momento para poder analizar de forma objetiva que es lo que está pasando con nuestro hijo".

"Eso se vincula ya que el que agrede también es víctima y, en alguna medida, está pasando por una situación complicada, por lo que hay que analizar qué es lo que está sucediendo con él. Hay que trabajar en la identidad de la persona, ya que si le genera satisfacción el dañar a alguien, o menoscabar al otro, verdaderamente cuando hay valoración a la vida, respeto por el otro, cuando me siento íntegro conmigo mismo no necesito agredir a nadie, ni tener maniobras de liderazgo".

Cada conducta reiterada en el tiempo "va construyendo hábitos que constituyen rasgos de nuestra identidad. Si lo asimilamos de forma tal, no la reconocemos. y eso lleva a que la familia no lo pueda detectar ya que hay un naturalización de la agresión, que no se puede admitir la diversidad por lo que lo ataco al sentirme amenazado. Lo mismo sucede con el débil", explicó la psicóloga.

Cifras en Mendoza

Al consultarle sobre los dato en Mendoza, la profesional reconoció que dentro de Abume se encuentran trabajando en conjunto con las instituciones para poder llegar a hacer diagnósticos y tener cifras reales. "Es un compromiso que asumimos por lo que buscamos tener las causas y las respuestas para poder hacerlo más visible", comentó.

Cómo prevenir desde casa

La forma de hablarles y la manera de comunicar influye, por lo que es fundamental a la hora de que el chico no copie ese tipo de hábito. Ante eso, Abasolo dijo: "Como padres y como sociedad debemos estar más comprometidos en garantizar que exista más apertura y apreciación a la diversidad, ya que todos somos sujetos diferentes".

"Nuestro juicio no hace una realidad constante, estamos entrenados para destacar aquello que no corresponde con nuestras propias expectativas. Como padres es fundamental dedicar tiempo en poder reflexionar, de forma conjunta o intervenir cuando uno está escuchando a su hijo hablar despreciando o juzgando. Poder detenernos y generar un espacio de debate para ampliar los conceptos, como poder decirlo desde otra manera sin ser peyorativo", concluyó.

Características

Para poder hablar de bullying es necesario que se den una serie de elementos:

Que exista una intencionalidad del acosador.

Que las acciones de acoso se repitan a lo largo del tiempo.

Que exista un desequilibrio de poder físico, social o psicológico entre el acosador y su víctima.

Que el acoso se realice siempre sobre el mismo niño o niña

Qué no es bullying

Una pelea aislada en el patio.

No invitar a la casa a jugar.

Discutir por fútbol.

Peleas entre dos grupos.

No querer ser amigo o juntarse con alguien.

Sentir que un compañero no le cae bien.

Relacionarse “solamente” con dos o tres compañeros.

No querer pasar tiempo con alguien.

Tipos de bullying

Físico

Golpear, patear, empujar, romper pertenencias, robar tareas o útiles, ensuciarlo, atarlo, encerrarlo.

Verbal

Burlarse, poner apodos/ sobrenombres, insultar, poner en evidencia defectos físicos, menospreciarlo.

Social

Hacer el vacío, aislar al hostigado, ignorarlo, difundir rumores, contar intimidades, etc.

Los tres tipos de intimidación (físico, verbal, social) tienen un componente de maltrato psicológico importante, latente en todos y cada uno de ellos.

Manifestaciones del bullying

Violencia física

Es toda acción encaminada a lesionar la integridad física de una persona. Por ejemplo: golpes, patadas, zancadillas, pellizcos, empujones, tirones de cabello, encerrar u obligar a entrar en algún sitio, entre otros.

Material

Se entiende por esta forma de violencia, las acciones destinadas a dañar, destruir o tomar sin consentimiento las pertenencias de los y las estudiantes, por ejemplo acciones como: dañar, robar o esconder artículos. Forzar a entregar algún bien personal (dineros u objetos) a cambio de no recibir daños y poder acceder a espacios o servicios en el centro educativo.

Violencia psicológica

Comprende todas las acciones destinadas a lesionar la integridad emocional de las personas: molestar, intimidar, humillar, excluir, o alentar la exclusión deliberada, (por ejemplo, de trabajos en grupo, juegos, equipos deportivos).

La ley del silencio, son gestos faciales o físicos negativos, miradas amenazantes o despectivas, acoso grupal o colectivo, entre otras.

El componente psicológico lo hallamos en todas las formas de bullying.

Violencia sexual

Hace referencia a aquella manifestación que involucre comentarios, insinuaciones y amenazas con contenido sexual o exhibición explícita sexual entre pares y que no esté tipificado dentro de los delitos sexuales vigentes o dentro de la normativa de acoso u hostigamiento sexual.

Violencia verbal

Se manifiesta a través del lenguaje. De igual manera que las otras formas de violencia, busca lesionar a las víctimas.

Algunas de las manifestaciones son: insultar, calumniar, difamar, esparcir o divulgar un rumor o comentario mal intencionado, hacer comentarios discriminatorios o despectivos (por ejemplo, por características físicas, cognitivas, nacionalidad, diversidad sexual o de género), abusar verbalmente a otra persona o dañar su reputación social.