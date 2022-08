Cuidados en el embarazo: recomiendan disminuir el consumo de café y azúcar

Muchos son los cuidados que hay que tener durante el embarazo. Algunas comidas y bebidas deben ser suspendidas, así como también en otras se debe disminuir el consumo para evitar alguna complicación. Este es el caso del café, una infusión que "podría afectar la capacidad del bebé para gatear o caminar".

Belén Font, ginecóloga y obstetra, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y fue consultada por el consumo de café durante el embarazo.

“Hay cosas que no pueden consumir, pero en el caso del café pasa algo particular. Hay estudios que determinan que dos tazas de café por día no trae efectos negativos en el bebé. Hay personas que consumen mucha cantidad de café, por eso hay que disminuir las cantidades", especificó en torno a este tema.

¿Qué puede producir el café?

La especialista aclaró que además de el líquido también "otras cosas tienen cafeína, el té, chocolate, gaseosas cola" y algunas no las tenemos en cuenta. En este sentido, advirtió: "Se ha estudiado que más de 300 miligramos de café por día podría producir amenaza de aborto, restricción en el crecimiento del bebé. Pensemos que depende de la composición del café, pero una taza tiene 60 miligramos. Pero algunos tipos de café, como los instantáneos son más intensos, de modo que con una o dos tazas nos excederíamos".

Asimismo, indicó: “Hemos visto que el café es estimulante de por sí, el bebé no tiene sus órganos totalmente desarrollados como para metabolizar al café que consume la mamá. Entonces, a nivel del ritmo de su sueño y vigilia de bebés, se puede ver alterado. Lo podemos ver eso en ecocardiogramas o monitoreos fetales, pero se ha notado que hay amenaza de aborto o problemas en el desarrollo cuando hay consumo excesivo y desmedido. Básicamente afectaría en esos factores".

El azúcar el gran enemigo

Belén Font, aconsejó que "todo tiene que ser en su justa medida, en exceso no nos viene bien", por lo que siempre "hay que controlar su consumo, sobre todo en el embarazo se trata de ser cuidadoso para transcurrir lo más saludable posible", esto es "porque se puede descontrolar el peso, lo que no está bueno para la mamá y el bebé, sobre todo al término del embarazo y el parto".

Con relación a estos temas, la entrevistada sugirió que durante la lactancia se tengan "las mismas precauciones",