Depresión masculina: la importancia de aprender a expresar las emociones

La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza, asociados a alteraciones del comportamiento y del pensamiento.

Esta enfermedad afecta tanto a los hombres como a las mujeres, pero los síntomas pueden ser muy diferentes. Los hombres que están deprimidos pueden parecer enojados o agresivos en lugar de tristes, por lo que su círculo íntimo no siempre reconoce los síntomas. Además, los hombres son menos propensos que las mujeres a reconocer, hablar o buscar tratamiento para afrontar la depresión.

“Sin lugar a dudas, el hombre por su construcción social tiene dureza emocional. En general les cuesta mucho conectar con las emociones y tienen que mostrarse siempre fuertes", indicó el psicólogo Pablo Melicchio en diálogo con el programa El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News).

Y agregó que "el hombre tiende a reprimir lo que siente y no expresar emociones. Cuando el vaso se llena, según estudios demostrados, algunos terminan por suicidarse antes que demostrar debilidad".

“Las mujeres desde chicas tienen la posibilidad de conectar con emociones y expresar. Las niñas cuando comienzan con los dolores menstruales conectan con su cuerpo. La tendencia del hombre es tapar dolencias físicas y emocionales. Así como el patriarcado genera violencia de género y femicidios, también hay consecuencias en algunos hombres", expresó la entrevistada.

En ese sentido, Melicchio manifestó: "El hombre en general se tuvo que construir un estereotipo de fuerza física y emocional. Parece que todo tiene que ser racionalizado, explicado. También hay más cantidad de psicólogas mujeres y más pacientes mujeres. Cada vez hay más hombres que se animan a ser psicólogos, porque no es clásicamente rentable y a su vez conecta con tus emociones y las del paciente".

“Cuando uno tiene la responsabilidad de crianza, la mejor prédica es el ejemplo. Un papá que expresa emociones, que llora, que puede decir que le duele la cabeza… cuando vos demostrás a tu hijo, es central. Por otro lado, no temerle a la salud mental. Tomarse tiempo para reflexionar, cuando se detectan síntomas, ponerlo en palabras. En general, los hombres no se juntan a hablar de conflictos de pareja, porque no quieren asumir eso con los otros. Por eso es importante transmitir a los hijos que es importante decir lo que uno siente, transmitir otras formas de criar que van a tener que ver con el autoconocimiento, con la conexión con uno mismo", advirtió el especialista.