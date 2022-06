Bajó el consumo de carne: ¿cómo reemplazar los nutrientes?

Con el correr del tiempo muchas personas optaron por dejar de consumir carne muchas personas por el cambio de hábitos alimenticios, y otras tantas, por el costo que implica comprarla hoy en día. Cabe destacar que muchas de las costumbres que se tuvieron en la sociedad hasta el siglo XX cambiaron y también se buscan diferentes productos que puedan reemplazar los nutrientes que este tipo de producto aportan.

Antonella Robledo, licenciada en nutrición, habló en El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y habló sobre la baja en el consumo de carne vacuna.



—¿Es bueno bajar el consumo de carne vacuna?

—La alimentación tiene connotaciones, aristas políticas, ecológicas, nutricionales. No solo nos tenemos que quedar con que nos nutra o no. El exceso de consumo de carne está asociados en las carnes procesadas como embutidos, salchicha y todo este consumo puede estar asociado a tumores.

—¿A qué se debe la baja en el consumo?

—La carne subió un 20% a noviembre del 2021 y a fin de año un 785 de incremento anual. Obviamente que el factor económico tiene que ver con la baja en el consumo. De 2014 a 2021 el promedio de consumo de carne vacuna era de 73 kilos per cápita, actualmente estamos en 47 kilogramos per cápita. El factor económico es un gran condicionante a la hora de consumir alimentos. Comer un asadito pasó a ser un lujo.

“Hay una gran baja de consumo por lo bien que se siente la gente cuando baja el consumo de carnes. No solo por la baja en sí misma, sino por el incremento de diversidad en la alimentación, legumbres, plantas, cereales, pseudo cereales, alimentos de mucha calidad que hacen que no sea tan poco ameno. Con las legumbres podemos hacer variantes de alimentos super ricos y deliciosos", explicó.

—¿Es posible reemplazar los nutrientes de la carne en otros productos?

—Siempre elijo que aumenten el consumo de alimentos basados en plantas, que tantos beneficios tienen. Elijo el aumento de consumo de legumbres. En realidad, cada uno tiene que buscar su individualidad, hay que ver el punto de partida de la persona, si quiere bajar de peso, aumentar masa muscular, si está bajo rendimiento deportivo. Hay que ser criterioso acorde a lo que vas a cumplir.

“Las legumbres cundo se compran a granel, que son más económicas, hay que lavarlas bien, dejarlas en remojo y luego preparar. Cuanta más variedad de legumbres, más variedad de fibras y nutrientes”, concluyó.

El ideal de cuerpo perfecto

La especialista sostuvo que ella, especialmente, "trabaja para que se alejen de la hegemonía de la belleza" que han logrado deconstruir profesionales, influencers y comunicadores. "Ser flaquito no significa estar sano, inclusive tener unos kilos demás puede ser más saludable que una persona que es hegemónicamente delgada. Hay muchos conceptos que tenemos que deconstruir. Cuando observen su alimentación a veces bajar el consumo de carne puede ser amable con nuestra biología celular y con el planeta", indicó.

Por otra parte, luego de analizar el tema anterior se puede entrar también "en la filosofía de si matamos o no la vaca, eso tiene que ver con lo que uno siente. No lo puede definir una nutricionista. Pero bajar el consumo de carne puede ser amable con el bolsillo y la salud".

El consumo de lácteos

"Si van al sachet de leche dice alimento no apto para el consumo de niños menores de 2 años. Tenemos que deconstruir, leer", comenzó expresando. Además, sostuvo: " Yo no estoy en contra de la leche, sino de la industria láctea que genera productos que parecen ser alimento y no lo son. Nuestro cuerpo necesita nutrientes, podemos elegir los alimentos fuente para formar la alimentación. El calcio lo podemos encontrar en hojas verdes, legumbres, sésamo, necesitamos nutrientes no alimentos. En general miran a una persona cuando come bien y se la estigmatiza más que cuando come mal".

El consumo de semillas y sus beneficios

Finalmente, puntualizó que el consumo de semillas es "es clave" y destacó: "Nos permite aprovechar mucho mejor a los nutrientes. Es importante no solo activarlas, que es dejarlas en remojo toda la noche, sino también molerlas previo a consumirlas. Si me como a las semillas enteras solo actúan como fibra, si quiero aprovechar el calcio que tienen necesario ingresar en la semilla y nuestras enzimas dentro del tubo digestivo no tienen la fuerza para romper esa fibra".