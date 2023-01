Ayuno intermitente: riegos y beneficios de la "dieta" de moda

El ayuno intermitente está ganando popularidad como una dieta para perder peso, pero sigue siendo objeto de debate entre expertos en nutrición. Consiste en limitar la ingesta de alimentos durante un corto período y ayunar por 16 a 18 horas diarias, argumentando que esta restricción horaria puede cambiar el metabolismo y favorecer la pérdida de peso.

Sin embargo, muchos expertos en nutrición ven el ayuno intermitente como una de tantas dietas de moda, y creen que la clave para perder peso son hábitos saludables como comer porciones pequeñas, elegir alimentos bajos en grasas y azúcares y hacer ejercicio regularmente.

El doctor Alberto Cormillot, especialista en obesidad, afirma que el ayuno intermitente simplemente "postpone la próxima comida" y es una manera moderna de "saltear comidas". Cormillot cree que el ayuno intermitente no funciona porque la gente come menos antes y después come más para compensar, y que la ciencia ha demostrado la conveniencia de comer varias veces al día.

Además, un estudio reciente publicado en Journal of the American Heart Association indicó que restringir el rango horario de la ingesta de alimentos no ayuda a perder peso. La investigación monitoreó a 547 personas y descubrió que el tiempo entre la primera y última comida con relación a la hora de levantarse o dormir no influía en el peso, pero sí el tamaño de las porciones.

En resumen, mientras que algunos defienden el ayuno intermitente como una forma efectiva de perder peso, muchos expertos en nutrición y estudios científicos argumentan que los hábitos alimentarios saludables y la reducción de porciones son claves para la pérdida de peso.

Favorece la pérdida de peso

Krista Varady, investigadora en nutrición que estudia el ayuno intermitente en la Universidad de Illinois, Chicago, fue consultada por la revista Time sobre los resultados del estudio publicado en el Journal of the American Heart Association, y si bien expresó que comer a una hora determinada no produce efectos mágicos, eso no significa que sea un concepto totalmente inútil.

El motivo principal para no demonizar este método es que para algunos pacientes este tipo de plan de alimentación puede ser más fácil de sostener que otras dietas que exigen contar calorías, precisó la científica.

Otra experta estadounidense, la doctora Nisa Maruthur, profesora asociada de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, que no participó en este último estudio, pero está involucrada en una iniciativa más amplia de esa casa de estudios para examinar el horario de las comidas, dijo que aunque comer en un horario en particular no es beneficioso en sí mismo, recomienda comer a una hora determinada si esto ayuda a una persona en particular a comer más saludablemente.

“Si tus calorías son las mismas, independientemente de cuándo las comas, no hay un impacto en el peso. Sin embargo, establecer límites temporales puede ayudar”, indicó. Para la experta, “si una persona decide que sólo va a comer entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, lo cierto es que es posible que ingiera menos calorías, simplemente por la cantidad de comidas que caben en ese tiempo”.

Diferentes tipos de ayuno

Existen diferentes tipos de ayunos -secos, de 12, 14, 16 o 24 horas-, pero del que más se habla, porque lo practican varias famosas, es el 16/8. Este plan consiste en 16 horas en ayuno y ocho horas de alimentación, que debe ser saludable y balanceada.

El especialista en nutrición Tim Spector, profesor de epidemiología genética en el King’s College de Londres y autor de los libros Comer para vivir: la nueva ciencia de comer bien y El mito de las dietas, es un referente de los beneficios de la alimentación con restricción horaria en la salud integral.

Cuando una persona pasa un tiempo prolongado sin consumir ningún alimento (ni proteínas, ni glucosa, ni hidratos de carbono, ni grasas) empiezan a disminuir los niveles de insulina, lo cual favorecería de alguna manera procesos orgánicos y metabólicos de detoxificación y reparación celular, según los defensores de este tipo de planes para bajar de peso.

Por eso, en lugar de centrarse en el conteo de calorías para perder peso, el especialista británico postula seguir una dieta basada principalmente en plantas y centrarse en ingerir alimentos integrales de calidad elaborados con “ingredientes originales” no procesados.

Según recomendó, las personas que hacen dieta deben comer alimentos en su “forma pura”, como frutos secos, semillas, frutas y verduras. En una entrevista con Daily Mail, el profesor Spector dijo que aquellos que buscan perder peso deben evitar los alimentos ultraprocesados, intentar comer con restricciones de tiempo y tratar de comer 30 plantas diferentes por semana.

“Ayunar durante 14 horas al día y desayunar más tarde, pero comer la misma cantidad, es más fácil de lograr a largo plazo. Funciona porque los microbios en nuestro intestino tienen un ritmo circadiano como nosotros y necesitan un período de descanso”, afirmó el experto británico.

Un estudio de la Universidad Médica del Sur en Guangzhou, China, publicado en The New England Journal of Medicine, encontró que el ayuno intermitente no es significativamente más efectivo que el conteo de calorías en la pérdida de peso.

Después de un año, los grupos de dieta estándar y de restricción de tiempo de comida perdieron peso similarmente, sin diferencias significativas en grasa corporal, masa magra, presión arterial, perfil de lípidos o metabolismo de la insulina.