Aumenta el consumo de cocaína en embarazadas: cómo afecta al bebé

El consumo de drogas durante la gestación está ligado a una gran variedad de complicaciones médicas y obstétricas, debidas tanto a la acción directa del narcótico como a los factores asociados a la drogadicción. Por ejemplo, el consumo de cocaína en embarazadas conlleva severas consecuencias, genera que los bebés nazcan con abstinencia post natal y con futuras incapacidades.

Para profundizar sobre esta problemática, el presidente de la Asociación Toxicológica de Argentina, Sergio Saracco, habló con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por Facebook y YouTube de Ciudadano News) y fue consultado por los casos de niños recién nacidos con cocaína en sangre. “Tenemos que entender cómo se trata a una población donde vamos a tener generaciones futuras en alto porcentaje con incapacidades”, advirtió.

“Tratamos de hacerle entender a la sociedad y a las autoridades que tomen decisiones del impacto. En Mendoza lo habíamos investigado desde el 2015, donde se detectó que muchos recién nacidos tenían presencia de cocaína en la orina, lo que indica que pocas horas antes de haber ido a tener familia hubo consumo, como máximo 72 horas", explicó Saracco.

En ese sentido, el especialista sostuvo: “No hablamos de alcohol, que es más difícil de medir y hay mayor consumo. Según Sedronar, en la edad fértil masculina y femenina el 70% consume bebidas alcohólicas. Al no haber campañas, nada indica que no sigan consumiendo durante todo el embarazo. En el caso de cocaína el porcentaje es mucho menor, pero hay que ver el impacto. Exponerse a las sustancias psicoactivas, como alcohol, marihuana, cocaína y demás, tiene impacto directo en el cerebro que está en desarrollo. Ese niño cuando nace uno lo ve en apariencia normal, pero esta exposición de alguna cerveza o un trago en el embarazo afecta los procesos funcionales que se traduce en la edad escolar en problemáticas para el aprendizaje".

“Por eso todas las bebidas alcohólicas en el país dicen prohibido el consumo por debajo de los 18 años y también se agrega a la mujer embarazada. Pero debería ser algo persistente, porque afecta al futuro, son niños con vulnerabilidades funcionales que se traduce en el fracaso, donde el 50% abandona la secundaria. También vemos estas afectaciones en las áreas parafrontales, donde la empatía y el control de impulsos se reflejan en los delitos. Es un cerebro dañado, por lo que tenemos tomar medidas preventivas", señaló el presidente de la Asociación Toxicológica de Argentina.

Y continuó: “El síndrome de abstinencia para cocaína hay que tenerlo casi una semana en neo, eso hace que ocupe camas quitando la posibilidad a quienes tienen alguna enfermedad y requieren tratamiento. Pero eso no es lo más importante. Lo que tenemos que entender es cómo se trata a una población donde vamos a tener generaciones futuras en alto porcentaje con incapacidades a la hora de razonar, procesar, pensar, ya que estamos viendo la punta del iceberg en los fenómenos a exposición de sustancias"

“Casi todos conocemos a un familiar, vecina o amiga que estando embarazada ha consumido una bebida alcohólica. Se hizo una encuesta en la provincia de Buenos Aires en médicos obstetras, se les preguntaba a las mujeres embarazadas si su médico les había informado sobre los riesgos y menos de un 25% indicaron que les dijeron que si estaba embarazada no podían consumir ni una gota de alcohol ni otras a sustancias. Otros dijeron que para el cumpleaños, una copa no está mal o no más de una semana. Esto lo venimos trabajando desde las carreras universitarias para generar este concepto que tiene que ser claro: el mensaje es que si quiero proteger el futuro de mi hijo sin fracasos educativos y laborales, lo tengo que proteger durante el embarazo y sobre todo los primeros años de vida que es donde más vulnerable está el cerebro a mínimas dosis", explicó el especialista.