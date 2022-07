Aseguran que muchas de las personas que tuvieron Covid pueden presentar depresión

Desde hace algún tiempo sabemos que las secuelas del Coronavirus siguen presentes en algunas personas que no pudieron curarlas. Muchas de ellas tienen afecciones que lleva tiempo curarlas.

En declaraciones en el programa Metaverso, lunes a viernes de 9 a 11 por Ciudadano News, Celia Antonini, psicóloga especializada en trastornos depresivos, expresó: “Lamentablemente, hay algunas secuelas en covid persistente que generan un déficit en la cognición y eso es lo que nos hace seres humanos, de la atención, la memoria, la orientación y lamentablemente sí hay estudios que confirman esto".

En este sentido, el entrevistado destacó que "un estudio relaciona la fatiga de la covid persistente con la ansiedad y depresión. Sobre este tema puntualizó: "Es bastante difícil que no nos afecte porque es una consecuencia directa de una situación viral como el covid. Hay estudios que dicen que es temporario, afecta la cognición, puede generarnos una sensación de depresión, abatimiento, dificultad para concentrarnos, típico de la depresión, pero pueden ser situaciones transitorias, que duren un tiempo y después desaparezcan".

Asimsimo, destacó que en esos momentos "hay con consultar al médico para ver si hay que tomar alguna medicación o no para contrarrestar un poco los efectos y no es una cuestión voluntaria", es por eso que aconsejó "que estemos atentos en los cambios en los niveles de ansiedad o angustia que tiene, uno se conoce y sabe cómo es, entonces sabe si está peor a como estaba o nunca fue una persona que estuviera angustiada, ansiosa o que se deprimiera, sin ganas de nada, con una confusión mental, tiene que consultar rápidamente al médico, es lo más importante".

—¿Cuánto puede influir además estar viviendo en un país en crisis?

—El mayor problema que tenemos en la salud mental con un país como el que vivimos es el estrés. Con el nivel de incertidumbre que vivimos, la incertidumbre lo pone al ser humano en alerta, o sea, no podés tener incertidumbre y estar tranquilo, entonces, ese estado de alerta de manera constante y continua hace que hay una hormona, la hormona del estrés que se llama cortisol que se libere y se mantenga mucho tiempo en el cuerpo y entonces, el mantenimiento de ese estrés provoca daños, a nivel cerebral, en la cognición, en la memoria, alteraciones en la membrana cerebral que tiene que ver con la ansiedad y la depresión o sea, provoca muchísimo daño el mantenimiento del estrés y, ahí uno puede ir hacia la depresión o hacia la angustia pero producto del estrés.

“La depresión es la primera causa de enfermedad en el mundo. La mayor cantidad de personas enfermas en el mundo es la depresión, son 350 millones de personas y llega a ser la número uno, en el 2010 era la cuarta y desde hace 3 años es la primera y uno dice por qué, y es el estrés. En el Occidente, con la manera de vivir que tenemos en Argentina, genera mucho estrés y es una de las causas de la depresión.

Sobre esta enfermedad, Celia Antonini, sostuvo que hay que tener en cuenta que "es silenciosa y que de alguna manera nos vamos acostumbrando, no nos vamos dando cuenta que estamos estresados, entonces solamente cuando tenemos alguna cosa diferente, ahí lo vemos, pero vos no te das cuenta la tensión con la que vivís, porque casi que se hace hábito, costumbre vivir en estado de alerta constante".

Finalmente, indicó: "Para bajar los niveles de estrés hay que hacer ejercicio físico, porque la carga tensional que provoca el estrés al organismo la única manera que se libera es haciendo ejercicio físico, no se libera distrayéndose, si vas a ver una película, la pasás bien, vas a una cena con amigos y uno dice me relajé y distraje, sí, pero no sacaste la tensión que tenías en el organismo, la única válvula de escape a la tensión que acumulamos durante el día, no solo por los problemas del país, situaciones laborales, familiares, la tensión que sumamos no la podemos bajar de otra manera que no sea descargándola físicamente, aunque sea salir a caminar".