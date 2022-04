Alzheimer: las señales que pueden ayudar a prevenir la enfermedad

Un estudio científico realizado por investigadores del Brigham and Women's Hospital de Boston (EEUU) concluyó en que las siestas excesivas predicen un mayor riesgo de padecer Alzheimer en el futuro, mientras que sufrir Alzheimer aumenta la duración de las siestas durante el envejecimiento.

En el mundo, según información brindada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay unos 50 millones de personas que padecen demencia y entre el 60% y 70% de esos casos tienen Alzheimer.

Por eso es importante conocer cuales son los primeros signos de la enfermedad. Según especialistas, aparece la dificultad para recordar eventos o conversaciones recientes, y a medida que pasa el tiempo, aumentan los problemas de memoria y surgen otros síntomas que es necesario tenerlos en cuenta.

A través de un nuevo estudio realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston, hay tres señales para tener en cuenta porque pueden influir en el desarrollo de esta enfermedad mental: los niveles de glucemia, colesterol y triglicéridos.

Cabe destacar que este estudio publicado en la revista Alzheimers & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, se realizó con datos alcanzados del Estudio del Corazón de Framingham (investigación que comenzó en 1948 y actualmente continúa con la tercera generación de participantes) que fueron examinados en intervalos de aproximadamente cuatro años durante la mayor parte de su vida adulta.

A los participantes se les midió las correlaciones de la enfermedad de Alzheimer con múltiples factores de riesgo conocidos de enfermedad cardiovascular y diabetes (incluidos HDL, LDL, triglicéridos, glucosa, presión arterial, tabaquismo e índice de masa corporal) en cada examen y durante tres períodos de edad durante la edad adulta (35-50, 51-60, 61-70).

A partir de estos estudios, los investigadores determinaron que un HDL más bajo (el colesterol bueno) se vincula con la enfermedad de Alzheimer en la edad adulta temprana (35 a 50 años) y media (51 a 60 años) y que la glucosa alta en la sangre, durante la edad adulta media, es también un factor predictivo de la enfermedad.

Por lo tanto, como recomendación, los expertos aconsejan tener principal atención en estos factores a partir de la edad adulta temprana ya que eso puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes, como así también la aparición de Alzheimer.