Alimentación basura: el "punto de la felicidad" que nos hace adictos a la comida chatarra

Azúcar, sal y grasa. Esa es la característica común que suelen tener las comidas más populares, como las hamburguesas, las pizzas y los snacks. Ese combo, según detalló la nuctricionista Araceli Vallone, es la que hace que nos cueste tanto parar de comer.

“Los alimentos no generan adicción: si una persona consume alguna droga, después necesita cada vez más cantidad para obtener el mismo placer, pero con la comida no pasa lo mismo, puedo comer una hamburguesa con papas fritas y llenar mi estómago y quedar saciado, pero cuando vuelva a comer no necesito comer dos o tres hamburguesas para obtener el mismo placer", explicó en el programa El Interactivo.

Por este motivo, cuando una persona decide nunca más come una factura o una hamburguesa con papas fritas, el día que se enfrenta a eso le cuesta parar. "Siente que mantienen una abstinencia porque es adicto a ese alimento y no, las curvas de hormonas son distintas. Lo que sí tenemos en una parte de nuestro cerebro es un lugar en donde cada vez que como algo, tomo algo que me gusta, esa información la guardo en mi cerebro porque esa comida me dio mucho placer", detalló Vallone.

“Nosotros nacemos con una afinidad por lo dulce, porque la leche materna es dulce. Pero cuando somos más grandes y conocemos las sal, nos despierta un tema de recompensa que después es difícil de parar, por eso lo ideal es exponer a los chicos a este tipo de alimentos un poco más grandes, para que en los primeros años de vida puedan comer y nutrirse en base a alimentos reales", recomendó la especialista.

Cuando uno deja de lado la frecuencia y la cantidad de los alimentos muy salados, baja el umbral de lo salado. Lo mismo pasa con lo dulce: "Esa gente que no prueba la comida y le ponen sal, esa gente tiene un umbral de lo salado muy alto. Necesita poner mucha cantidad de sal. Cuando se práctica esto de usar más condimentos, ir bajando el azúcar y la sal, se empieza a disfrutar de los sabores de otra manera".