Agresividad: ¿la violencia se hereda o se adquiere?

Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez fueron condenadas a prisión perpetua por el crimen de Lucio Dupuy y la psicóloga Celia Antonini, habló en el programa Metaverso sobre si la prisión puede hacer que cambien sus conductas criminales de las personas y si la genética puede predisponernos a la violencia.

"No es fácil de comprender por qué uno no se pone en un lugar, de cómo alguien que puede hacer esas cosas, ya que ellos tienen una estructura mental, les permite actuar de esa forma y no se pueden poner en el lugar de cualquier otra, porque el psicópata no tiene empatía, o sea que no, no le importa lo que le está pasando al otro, no tiene conexión con la emoción que tiene el otro y lo toma como un objeto y si le molesta, no tiene remordimiento sobre sus actos ni tampoco culpas".

La profesional explicó que hay dos formas, hay psicópatas y sociópatas. "Los psicópatas ya nacen así y se crían en un ambiente, y si tienen esos genes cuando nacen, están en un ambiente donde hay agresión, donde hay violencia, esos genes se despiertan transformando áreas del cerebro donde está la empatía, dónde uno cuida sus actos para no dañar al otro esas áreas no funcionan. Están por decirlo de alguna que van se van siendo, el cerebro se van mal, entonces queda con una malformación interna".

Además, "también influye el entorno y las circunstancias para que esa condición biológica se desarrolle, en este caso para mal exactamente si no están estas dos cosas uno puede tener una predisposición lógica, pero que no se le desarrolla, así uno nace y en un lugar y en un donde no hay agresión donde se lo trata con cariño, con amor y no se lo maltrata".

Por lo tanto, "eso no se desarrolla a pesar de tener la condición genética para hacerlo, ese es un caso, el otro son los sociópatas que nacen sin ninguna condición, general, y el ambiente en el que están, que es un ambiente de violencia y de maltrato psíquico, sí, físico o psicológico les desarrolla ese mal que conforma el cerebro porque tenemos que tener entonces en el principio en la primera infancia hacia los 11,12 años".

En consecuencia, "en los ambientes violentos malformamos el cerebro y eso tiene una explicación porque es el alto nivel de estrés, provoca un daño y las conexiones no se realizan como deberían, y si eso pasa, esa persona es exactamente igual, es un monstruo igual al que el que nació con los genes", completó.