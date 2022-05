Aerofobia: qué es y cómo se supera

La fobia a volar es un miedo irracional a realizar un desplazamiento mediante avión, por múltiples motivos, ya que este miedo no siempre implica el pensamiento de que el avión vaya a caer o haya un accidente mortal.

Muchas veces esta fobia forma parte de otro tipo de fobias y se presentan conjuntamente, como por ejemplo claustrofobia (miedo a los espacios cerrados), agorafobia (miedo a los espacios o situaciones de las cuales es difícil escapar o pedir ayuda), o miedo a las alturas (acrofobia).

En el programa El Interactivo, que se emite por Facebook y YouTube de Ciudadano News, entrevistaron a Carola Sixto, periodista y escritora, quien pasó 15 años sin subir a un avión y explicó de qué se trata la aerofobia.

“Volvía de un viaje de Brasil y tuve turbulencia, después supe que había sido leve, pero yo lo viví como si hubiera sido la peor turbulencia de la humanidad. Se me hizo largo del vuelo, aterricé y pensé que no estaba bueno sufrir. Entonces, deduje para qué hacer algo que me hace sufrir, no me subo más al avión porque me hace mal.

“Hay muchos pensamientos que se disparan, que se basan en la falta de información. El 70% de los que tienen miedo a volar sufren la turbulencia. Saber que es incómodo, no es peligroso y para los pilotos no genera estrés la turbulencia. Eso ayuda a que cuando sentimos que el piloto está por anunciar algo, uno no se despide del mundo. Viene algo que no me gusta, pero no se vive como catástrofe", contó.

“En 2018 más de 500 víctimas fatales en todo el mundo. No se puede ni comparar con los accidentes viales", y continuó que "de ninguna manera uno dice está bien, son pocos muertos, pero también otro dato que ayuda es que hay una interpretación, como una dramatización inconsciente. En ese primer vuelo que hice después de 15 años me fui con mi marido, dejé cartas escondidas a mis hijos".

"Como si fuera que no me pudiera pasar algo cuando iba a una reunión o a tomar un café. Como que el avión representa para muchos eso. A veces no es el avión, sino todo lo que conlleva por visitar a alguien que no se ve hace años".

Sixto manifestó cómo pudo superar el miedo a volar: "Hice un curso, fui a un simulador de vuelo. Nosotros damos un curso y decimos que el miedo no se va si estamos sentados en el sofá. Yo buscaba la fórmula mágica, pero ninguna emoción se va así. La idea es buscar algo para controlar la ansiedad, porque de los aviones se ocupan muy bien los pilotos".

Y cerró: "Se debe incorporar técnicas que ayuden a regular las ansiedades, para que cuando sientan taquicardias, las manos frías o sudor en las manos no haya descontrol y pensar que algo malo va a suceder. El miedo no se va a ir si no lo enfrentamos. Como todas las fobias hay que exponerse".

Qué es la aerofobia

La amplia mayoría de las personas siente un temor moderado a subirse a un avión. Esto puede producir un aumento en la ansiedad y un elevado nerviosismo a medida que la hora de abordar el avión que se aproxima.

Sin embargo, cuando este temor se transforma en miedo, llevando a la persona a experimentar trastornos que le impidan llevar a cabo una vida normal durante los días previos al viaje en avión y cuando se encuentra a bordo de él.

Cómo se manifiesta

Normalmente, el miedo o la ansiedad empiezan mucho antes de subirse al avión, según la persona esa anticipación puede durar días, semanas o meses. Probablemente desde el momento que se compra el billete. Conforme se acerca el momento del vuelo, en la mayoría de casos la ansiedad va en aumento.

En algunos casos la persona no se siente con fuerzas finalmente de subir al avión o directamente evita viajar en este medio de transporte.

Cómo ayudar a alguien que tiene miedo a volar